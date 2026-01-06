ארבעה בני אדם, בהם שלושה אזרחים, נהרגו היום (שלישי) בעימותים שהתחדשו בין כוחות המשטר הסורי של אחמד א-שרע לבין "כוחות סוריה הדמוקרטיים" השייכים לכורדים, בעיר חאלב שבצפון סוריה.

הקרבות פרצו על רקע קיפאון ממושך במגעים בין הצדדים, כאשר כל אחד מהם מטיל על האחר את האחריות להתלקחות האלימה.

על פי הדיווחים, כוחות המשטר תקפו באש כבדה את ריכוזי הכורדים בשכונות הצפוניות של חאלב - אלאשרפיה וא-שיח' מקצוד. ע"פ טענות המשטר, הכורדים שיגרו כטב"מים לעבר כוחות המשטר וגרמו למותו של חייל ולפציעתם של נוספים.

לפי דיווחי התקשורת הממלכתית בסוריה, אחד מאנשי משרד ההגנה ושתי נשים נהרגו כתוצאה מהפגזה שביצעו כוחות הכורדים לעבר שכונות בחאלב. מנגד, הכורדים מסרו כי תושב שכונה בעלת רוב כורדי בעיר נהרג במהלך העימותים.

האירועים התרחשו חרף הסכם שנחתם בחודש מרץ האחרון, שלפיו המוסדות של המינהל האוטונומי שהקימו הכורדים במהלך שנות המלחמה אמורים להשתלב במסגרת המדינה הסורית.

על אף ההסכם, העימותים הקטלניים בין הצדדים נמשכים בחודשים האחרונים לסירוגין, בעיקר בעיר חאלב, שבה נמצאות שתי שכונות בעלות רוב כורדי, והמתיחות באזור נותרת גבוהה.