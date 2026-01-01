בעוד המחאות ברחבי איראן הולכות ומעצימות, כשהמונים יוצאים לרחובות זה היום הרביעי ברציפות, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הופיע אמש בראיון טלוויזיוני בערוץ "ג'האנבין" בניסיון נואש להרגיע את הציבור הזועם.

פזשכיאן בחר להשתמש בשפה דתית חריפה ושלח מסר נוקב לממשלתו ולציבור כשאמר כי "לפי הקוראן, אם לא נפתור את בעיות המחיה של העם – מקומנו בגיהינום".

הוא הצהיר כי הוא נחוש להיאבק בשחיתות וב"רווחים לא הוגנים" שמעכבים את פתרון המשבר, למרות שהודה לאחרונה בנאום אחר כי ידיו כבולות וכי אינו מסוגל לעשות דבר כדי לספק מענה אמיתי למצב המחמיר.

הניסיון להרגיע את הציבור נתקל במציאות כלכלית קורסת, כאשר ערך הריאל האיראני צלל לשפל היסטורי של כ-1.5 מיליון ריאל לדולר אחד בשנת 2025, מה שהוביל להתייקרות מזון בלמעלה מ-60% ולייאוש עמוק בקרב האזרחים.

סגנו של הנשיא אף התנצל בפני הציבור על האינפלציה המשתוללת, ובמקביל מונה נגיד בנק מרכזי חדש, עבד אל-נאסר המתי, שכבר הודח מתפקידו בתחילת 2025 על רקע כישלונו לפתור את משבר המט"ח.

בשטח, גובה הלהבות רק עולה עם דיווחים על הסלמה משמעותית בעימותים בין המפגינים לכוחות הביטחון. בעיר כוהדשת נהרג איש מיליציית הבסיג' ו-13 אנשי כוחות ביטחון נפצעו, בעוד בערים אחרות נשמעו קולות ירי ותועדו כוחות הביטחון משתמשים בגז מדמיע ובמכת"זיות נגד המפגינים.

המפגינים, שזעמם החל בשל המצוקה הכלכלית החריפה והתייקרות הדלק, משמיעים כעת קריאות ישירות נגד עצם קיומו של המשטר, כמו "מוות לדיקטטור", "זו שנת הדם" ו-"לא עזה, לא לבנון, חיי הם עבור איראן". למרות איומי התובע הכללי ב"תגובה נחרצת" נגד מי שיערער את היציבות, המחאות התפשטו מהבאזאר בטהרן לאוניברסיטאות ולערים רבות ברחבי המדינה.