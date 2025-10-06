הלב נשבר: הבחור היקר חיים שרגא גרבוז ז"ל נפטר בערב חג הסוכות

בצער רב וביגון התקבלה הבשורה המרה על פטירתו של הבחור החשוב, עלם החמודות חיים שרגא גרבוז ז"ל, אשר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה הבוקר - יום שני, ערב חג הסוכות, לאחר שנות סבל קשים, והוא בן 42 בלבד בפטירתו.
המנוח היה בנו של המנוח ז"ל נולד בבני ברק בחג הפסח תשמ"ג לאביו יבלחט"א הגאון רבי צבי גרבוז, ר"מ בישיבת סלבודקה ומחבר הספרים "אור יקרות", בן הגאון רבי אברהם נח גרבוז זצ"ל.
מאז ילדותו סבל מניוון שרירים למרבה הצער אך למרות המשיך בלימוד התורה משוש חייו, וגם זכה ללמוד בהיכלי הישיבות 'חברון' ו'תפרח', כשהוא זוכה לגדול בצל קדושה, תורה ויראת שמים, כשחייו היו שזורים בטהרה פנימית נדירה, ענווה ואצילות נפש.
למרות יסוריו הקשים, קיבל הכול באהבה ובשתיקה, כששפתיו לא חדלו מלהודות ולהלל. רבים מעידים כי היה בחור צדיק ונקי כפיים, ששימש מופת לאמונה ולדבקות, לב שכולו רגישות לאחר ואהבת ה'.
הלוויתו תצא הבוקר (שני, ערב חג הסוכות) בשעה 10:30 מבית הוריו ברחוב הרב שר 15 בגבעת ישיבת סלבודקה בבני ברק ובשעה 12:00 בהר המנוחות בירושלים שם ייטמן.
ת.נ.צ.ב.ה.
