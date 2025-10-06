הלב נשבר: הבחור היקר חיים שרגא גרבוז ז"ל נפטר בערב חג הסוכות

נר נשמה ( צילום: שאטרסטוק )

בצער רב וביגון התקבלה הבשורה המרה על פטירתו של הבחור החשוב, עלם החמודות חיים שרגא גרבוז ז"ל, אשר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה הבוקר - יום שני, ערב חג הסוכות, לאחר שנות סבל קשים, והוא בן 42 בלבד בפטירתו.