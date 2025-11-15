בשבת קודש, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה הבחור החשוב יוסף אפרים אברמוביץ ז"ל, תושב מודיעין עילית, לאחר שבוע קשה של מאבק על חייו. הוא נפטר בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, כשהוא בן 29 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד להוריו, יבלחט"א הרב יהודה אברמוביץ, מחשובי האברכים במודיעין עילית, ולאמו תחי'. תלמיד ישיבת התפוצות שבהר ציון בירושלים, נודע כתלמיד חכם מובהק, שנון וחריף, אשר עשה חיל בלימודיו והיה בקיא בש"ס ופוסקים.

פטירתו הטראגית מגיעה כשבוע לאחר שהתמוטט במרכז שכונת נחלאות בירושלים.

בשבוע שעבר, בדרכו לשיעור תורה בבית המדרש 'הגליל' ברחוב עזרא רפאל, מעד ונפל במדרגות ונחבל בראשו באופן קשה. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש, שם אובחן כסובל משטף דם מוחי קשה. במהלך השבוע התפללו רבים לרפואתו השלמה של יוסף אפרים בן אילנה, אך למרבה הכאב והצער, בשבת בבוקר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

לדברי בני משפחתו, כמה שעות קודם, חווה המנוח ז"ל נפילה קודמת וקלה יותר במרכז העיר. בניגוד לעצת כונני מד"א שהוזעקו למקום, הוא סירב להתפנות לבית החולים ואף חתם על כך; ככל הנראה, ההתמוטטות השנייה נבעה כתוצאה מהדימום הפנימי שנוצר בעקבות הנפילה הראשונה.

חבריו ורבותיו לישיבה מספרים על בחור בעל עדינות נפש נדירה, יראת שמיים טהורה ושקידה עצומה, שכל עתידו היה לפניו.

על מועד ההלוויה נמשיך ונעדכן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.