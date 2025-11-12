הרבנית שעיצבה דור שלם: מרת דיצה פלס ע"ה הלכה לעולמה

בצער רב וביגון קודר התקבלה הבשורה המעציבה על הסתלקותה של המחנכת הדגולה הרבנית מרת דיצה פלס ע"ה, שעמדה שנים רבות בשורות החינוך בבית יעקב בירושלים, בסמינר החדש ולאחר מכן בסמינר 'בנות אלישבע', והלכה לעולמה לאחר שנות סבל וייסורים, כשהיא בת 73.

המנוחה ע"ה נולדה בירושלים בי"א כסלו תשי"ב לאביה הרה"ח רבי אהרן משה כץ ז"ל, מחשובי חסידי ראדזין, אשר שימש כאחראי על ישיבת 'סוד ישרים' בירושלים ועמד בראש ועד חסידי ראדזין בארץ הקודש. אמה הייתה הרבנית הצדקנית מרת שרה ע"ה, בתו של כ"ק האדמו"ר הקדוש רבי גדליה משה מזוועהיל זצוק"ל.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה יבלחט"א הרה"ג רבי יעקב יהודה פלס, מתלמידי החכמים החשובים בירושלים ומעורכי מכון 'אוצר הפוסקים'.

רבים זוכרים את מסירותה הרבה לתחום החינוך וטיפוחה של דור העתיד במסירות ובחום לב נדיר. במסגרת תפקידה בסמינר הקימה את מערך ההתמחויות לבנות ישראל, והייתה בין הראשונות שפעלו לשילוב מסודר של בחינות הבגרות במוסדות החרדיים מתוך שמירה מלאה על טהרת החינוך לבנות ישראל.

הייתה אישה חסודה, בעלת חסד ופתיחת ביתה לרבים הייתה לשם דבר בירושלים. בחורי ישיבה ואורחים מכל החוגים זכו לסעוד על שולחנה.

דקות לפני שמחת נישואי נכדה שהתקיימה הערב באולמי 'מונדיאל', הגיעה הידיעה הקשה על הסתלקותה.

הותירה אחריה דור ישרים מבורך – בהם בנה הרב מרדכי פלס, מנהל תלמוד תורה 'מדרש מאיר' במודיעין עילית. בין אחיה: יבלחט"א הגאון רבי דוד שלמה כץ, ראש ישיבת חברון.

מסע הלוויה ייצא הערב (רביעי) בשעה 23:30 מבית הלוויות שמגר בירושלים בדרכה להר המנוחות, שם תיטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.