שר וגדול נפל בישראל

הלם בויז'ניץ: הדיין הגאון רבי אליעזר מאירוביץ זצ"ל נפטר בפתאומיות והוא בן 71

ברוך דיין האמת: בבית החולים איכילוב הסתלק לבית עולמו הגאון רבי אליעזר מאירוביץ זצ"ל, דיין ומורה צדק בחסידות ויז'ניץ, והוא בן 71 | בשב"ק עוד הסתופף בצל רבו, יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ | מסע ההלוויה הערב (דיין האמת)

הגאון רבי אליעזר מאירוביץ זצ"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

שר וגדול נפל בישראל, הלם כבד בחצר הקודש ויז'ניץ: בבית החולים איכילוב נפטר בפתע פתאום, הגאון רבי אליעזר מאירוביץ זצ"ל, דיין ומורה צדק בבית דין צדק של החסידות, והוא בן 71 בפטירתו.

הדיין זצ"ל, אשר עוד זכה להסתופף בצל הקודש של יבלחט"א האדמו"ר במהלך השבת האחרונה, הגיע היום לבית החולים לעבור ניתוח מסוים, ובהתאוששותו לקה בהתקף לב, ותוך שעה קצרה השיב נשמתו הזכה והטהורה לבוראו, לדאבון בני משפחתו ואלפי חסידי ויז'ניץ.

המנוח זצ"ל נולד בארה"ב לאביו הרה"ח ר' אברהם חיים ז"ל, ביום כ"ג תשרי תשט"ו. בבחרותו עלה להסתופף בצל רבותיו, האדמו"רים הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע, והאדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע. לאחר נישואיו עם רעייתו תחי', בת החסיד הנודע הרב יהודה פדר ז"ל, קבע משכנו בקריית ויז'ניץ בבני ברק.

המנוח ששקד על התורה כל ימיו, נבחר עד מהרה על ידי רבו, הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, לשמש כמורה צדק בבית דין של החסידות (או: "בבית הדין בשיכון"), שם היה מבכיריה, והיה משיב הלכה מדי יום ביומו במשך שעות ארוכות.

המנוח ז"ל היה יהודי משכמו ומעלה, חסיד בכל לב ונפש. מכריו העידו עליו, כי מעולם לא פסק פומיה מגירסא, ותמיד היה משנן דברי תורה אפילו בלכתו ברחובה של עיר.

היום נגדעה שירת חייו באחת. במהלך השבת האחרונה עוד זכה להשתתף בתפילות ובעריכת השולחנות הטהורים של רבו, יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ.

המנוח הותיר אחריו זרע ברוך ה', בנים, בני בנים וצאצאים עוסקים בתורה ובמצוות.

מסע ההללוייה תצא בשעה 22:30 מביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ, לבית החיים ויז'ניץ.

ת.נ.צ.ב.ה.

מודעה מסע ההלוויה וימי השבעה

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

נשגב מבינתי, יש אנשים שמצביעים פה נגד הכתבה נעבעך, זה גם פוליטיקא?, יהודי צדיק שנפטר?, בושה!!!.
יהודי

