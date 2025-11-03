איש הקשרים שהציל רבים: ר' אריה כהן ז"ל הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: בעוד שעה קלה ילוו המונים למנוחות את ר' אריה כהן ז"ל, מחשובי עסקני הציבור בצרפת ובמפרץ הפרסי, אשר השיב את נשמתו ליוצרה הבוקר בדובאי, והוא בן 82. המנוח, שנודע כאיש חסד ונדבן נדיר, הקדיש את חייו למען הכלל, ברוחב לב ובענווה נדירה.

ר' אריה כהן זצ"ל היה ידידם של גדולי ישראל, אוהב תורה ורודף צדקה במלוא מובן המילה. הוא עמד בקשרים חמים עם ראשי מדינות, נסיכויות וממלכות – מדובאי, דרך קטר ועד סעודיה – קשרים מהם השכיל להפיק טוב והצלה לרבים מאחינו בכל אתר ואתר, ולעיתים אף סייע בפעולות רגישות מאחורי הקלעים בשעת דחק וצורך.

לצד עיסוקיו הרבים, היה כהן קשור בקשר עמוק של אהבה ויראת שמים עם מוסדות התורה, ישיבות וכוללים, אליהם תרם בלב רחב, והעמיד יסודות של קודש שימשיכו לפעול גם לדורות הבאים.

מסע הלווייתו יצא בעוד שעה קלה - בשעה 12:45 מבית ההלוויות שמגר בירושלים, שם ייטמן.

את ההספד המרכזי יישא הגאון רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת "אור החיים", שהיה עמו בקשרי ידידות קרובים במשך עשרות שנים.

השבעה תתקיים במלון הרברט סמואל, אולם הלורד (קומה 2), ביום שלישי בין השעות 08:30 עד 12:00.

ת.נ.צ.ב.ה.