נצר למשפחת רבנים וגאונים | הרבנית סורוצקין ע"ה הלכה לעולמה 

בצער רב וביגון קודר, אנו מודיעים על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת לאה פייגא סורוצקין ע"ה, אשר הלכה לעולמה לפני שעה קלה בבית החולים 'שיבא' תל השומר, לאחר מחלה קשה וייסורים, והיא בת שמונים בפטירתה. הרבנית ע"ה היא אמו של הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות "עטרת שלמה".
הרבנית פייגא ע"ה נודעה כל ימיה כאשת חיל ודוגמה ומופת למסירות נפש, עמדה בעוז לימין בעלה שיבלחט"א הגאון רבי בנימין סורוצקין, ראש ישיבת "אמרי ברוך", ובהמשך ראש כולל ב'עטרת שלמה', הרבנית ע"ה הייתה נצר למשפחת רבנים ומנהיגים ידועה ומפוארת.
במשך שנים רבות עמדה הרבנית לימין בעלה, במסירות אין קץ, כשהיא תומכת בו בעבודת הקודש וגידול בניה לתורה ויראת שמים. ביתה היה בית של תורה וחסד, ממנו יצאו תלמידי חכמים חשובים, ובראשם בנה, הגאון רבי שלום בער, שהקים ומנהיג את רשת מוסדות התורה הענקית "עטרת שלמה", המהווה כיום אחת מאבני היסוד של עולם התורה בארץ ובעולם, ומונה עשרות ישיבות, כוללים ותלמודי תורה.
בנוסף למסירותה הרבה לתורה, נודעה הרבנית ע"ה במעלה מיוחדת של חסד, שכן עבדה במקצועה כפסיכולוגית והקדישה את חייה לסייע ולתמוך באנשים רבים בצד הנפשי והרגשי. מתוך רגישות עצומה ורוחב לב, היא עמדה לימין נזקקים רבים, והייתה בבחינת כתובת לעצה ותושייה לכל דורש.
הרבנית ע"ה זכתה לראות בחייה דורות ישרים מבורכים ההולכים בדרך התורה והמצוות, ומפעל תורה עצום שהוקם על ידי בנה יבלחט"א, והייתה תמיד בבחינת "עזר כנגדו" בהקמת המוסדות ובביסוסם.
בחייה שיכלה את בתה מרת ברכה סרבניק ע"ה.
הרבנית הותירה אחריה דור ישרים מבורך, זרע ברך ה' ההולכים בדרך התורה והיראה.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
