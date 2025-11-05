נצר למשפחת רבנים וגאונים | הרבנית סורוצקין ע"ה הלכה לעולמה 

נר נשמה ( צילום: שאטרסטוק )

בצער רב וביגון קודר, אנו מודיעים על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת לאה פייגא סורוצקין ע"ה, אשר הלכה לעולמה לפני שעה קלה בבית החולים 'שיבא' תל השומר, לאחר מחלה קשה וייסורים, והיא בת שמונים בפטירתה. הרבנית ע"ה היא אמו של הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות "עטרת שלמה".