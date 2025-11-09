נר נשמה ( צילום: שאטרסטוק )

צער כבד ירד בשעות הצהריים על עולם התורה בירושלים, עם היוודע דבר הסתלקותו של הגה"צ רבי שאול צדקה זצ"ל, ראש כולל "בכר" בשכונת מקור ברוך, והוא בן 81 בפטירתו.