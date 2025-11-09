כיכר השבת
ספר תורה שרוי בצער

אבל כבד: הסתלק הגה"צ רבי שאול צדקה זצ"ל, אחיו של הגאון רבי משה צדקה 

בעיה"ק ירושלים הסתלק לבית עולמו הגאון רבי שאול צדקה זצ"ל, ראש כולל בכר בשכונת 'מקור ברוך' ובנו של מרן הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל | ההלוויה תצא הערב מישיבת 'פורת יוסף' (דיין האמת)

נר נשמה (צילום: שאטרסטוק)

צער כבד ירד בשעות הצהריים על עולם התורה בירושלים, עם היוודע דבר הסתלקותו של הגה"צ רבי שאול צדקה זצ"ל, ראש כולל "בכר" בשכונת מקור ברוך, והוא בן 81 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נצר למשפחת רבנים מפוארת, בנו של מרן ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, ואחיו של, יבלחט"א, הגאון הגדול רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף'.

רבי שאול זצ"ל נודע כאיש תורה ויראה, תלמיד חכם עצום ובעל מדות נעלות, אשר שקד על תלמודו יומם ולילה ונשא בעול הציבור מתוך ענווה וצניעות נדירה. שנים רבות עמד בראשות כולל "בכר" במקור ברוך, שם העמיד תלמידים לאלפים, וקירב לבבות לתורה וליראה.

במשך כל שנותיו נזהר בדקדוק קלה כבחמורה, והיה מהבולטים בשומרי המסורת הספרדית המקורית. חינוכו השקול, ליבו הרחום ולשונו הרכה היו לשם דבר בקרב תלמידיו וידידיו הרבים.

הערב (ראשון), בשעה 20:00, תצא מסע ההלוויה מהיכל ישיבת "פורת יוסף" בגאולה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

