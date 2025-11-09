סוף עצוב: הפרופ' שנעלמה בתל אביב נפטרה ימים אחרי שנמצאה

נורית יערי ( צילום: דוברות המשטרה )

כמעט שבוע אחרי שנמצאה במצב קשה, בתום ימים דרמטיים של חיפושים אחריה, הלכה לעולמה פרופ' נורית יערי, מהחוקרות הבולטות בעולם התיאטרון הישראלי. בת 77 הייתה בפטירתה.

יערי נעדרה לפני כשבועיים, לאחר שנראתה לאחרונה בבית החולים איכילוב בתל אביב. עקבותיה נעלמו ובמשך כשבוע נמשכו החיפושים אחריה. היא נמצאה ביום שני בשבוע שעבר כשהיא בחיים. היא נמצאה כשהיה תשושה, בתוך גומחה מתחת לגשר ליד נתיבי איילון בעיר מגוריה. מדובר באזור שבו התמקדו החיפושים אחריה - בין היתר בעקבות תיעוד שנקלט ממצלמות האבטחה, ובו נראית מתהלכת לפני היעדרותה. באתר mako דווח כי המחפשים והמחלצים נדהמו בין היתר מהעובדה שבמשך זמן רב כל כך הצליחה לשרוד בלי אוכל מסודר. הערכה היא כי שתתה מים במהלך התקופה, ויתכן שעשתה זאת בעזרת מקורות המים שבסביבה כמו נחל איילון.

גורם במשטרה ציין כי עקבו אחרי מצלמות האבטחה מהרגע שבו יצאה יערי מבית החולים איכילוב בתל אביב, בו נראתה לאחרונה לפני שנעדרה. כך דווח ב-mako. לדברי הגורם, המסקנה שאליה הגיעו במשטרה היא שיערי לא התרחקה אל מעבר לאזור איילון. שם כאמור גם התרגזו החיפושים.

כאשר יערי נמצאה היא לא תקשרה עם השוטרים, כך הוסיף הגורם ומסר. היא הייתה תשושה מאוד, הזיזה קצת את הידיים ונשמה בכבדות. כאמור כעת היא השיבה את נשמתה ליוצרה.

המשטרה מסרה לאחר שנמצאה: "משטרת ישראל, באמצעות שוטרי מרחב ירקון ובשיתוף פעולה עם יחידות נוספות, פעלה סביב השעון לאורך ימי החיפוש תוך שימוש באמצעים נרחבים שכללו את יחידה האווירית של המשטרה, הפעלת בעלי חיים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לאתר את הנעדרת".

עוד מסרה המשטרה: "המשטרה מבקשת להודות לשוטרים, למתנדבים, לכיתות הכוננות, לסיירי אגף סלע של עיריית תל אביב, ליחידות המסייעות ולאזרחים הרבים שהצטרפו לחיפושים וסייעו במאמצים, וכן לכלי התקשורת על שיתוף הפעולה והסיוע בהפצת הפרטים לציבור".

יערי היא חוקרת תיאטרון מוכרת ופרופ' בגמלאות באוניברסיטת תל אביב. לפי ויקיפדיה היא הייתה יו"ר ועדת פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה מטעם עיריית תל אביב יפו. במשך שנתיים, משנת 2006 ועד 2008, שימשה מנהלת אומנותית באירוע שנתי שבו מוצגת המחזאות הישראלית בפני במאים ומנהלי תיאטרון מחו"ל. היא ערכה לאורך השנים מספר ספרי מחקר.