זוג ותינוקת חולצו משריפה בבניין מגורים בירושלים

לוחמי אש של כבאות והצלה לישראל פעלו הלילה בשריפת דירה בבניין מגורים בן ארבע קומות בשכונת מעלות דפנה בירושלים. הדיווח על השריפה התקבל במשל"ט 102, וצוותי כיבוי והצלה מתחנות מרחב האומה הוזנקו למקום.
עם הגעת הצוותים זוהה עשן כבד שעלה מדירה בקומה השנייה. חלק מהדיירים נמלטו לגג הבניין, ואחרים הונחו להסתגר בדירותיהם. לוחמי האש פעלו לכיבוי מוקד הבעירה וביצעו סריקות בכלל הקומות לאיתור לכודים.
במהלך הפעילות חולצו זוג ותינוקת מדירה שהייתה עפופת עשן. השלושה הועברו לטיפול גורמי הרפואה בזירה. בסך הכול פונו ארבעה נפגעים משאיפת עשן לבית החולים הדסה.
בהמשך נמסר מאיחוד הצלה כי ד"ר שלמה גנסלר, רופא מתנדב בארגון, והחובשים משה הרשקוביץ ומשה הירשמן העניקו טיפול רפואי ראשוני לשלושה נפגעים – זוג כבני 25 ובתם כבת שנתיים – שפונו באמבולנס של הארגון לבית החולים הדסה עין כרם, כשמצבם מוגדר קל.
נסיבות פרוץ השריפה ייחקרו על ידי חוקרי השריפות של כבאות והצלה לישראל.
