מזג האוויר היום (שישי) צפוי להיות חורפי במיוחד, כאשר הסערה הקצרה תגיע לשיאה בשבת קודש - כך עולה מהתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.
היום צפוי להיות מעונן חלקית. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמישור החוף צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל. אחה"צ הגשם יעשה מקומי וירד גם במרכזה.
הלילה, ליל שבת קודש: גשם מקומי ירד בצפון הארץ ובמרכזה. הגשם ימשיך להתחזק בהדרגה ויתפשט לקראת בוקר עד צפון הנגב.
בבוקר יום השבת: בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ הגשמים צפויים להתחזק, אז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וגם חשש להצפות גם לאורך מישור החוף הדרומי.
יום ראשון: גשמים לפרקים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד צפון הנגב, מלווים ברוחות מערביות חזקות. יתכנו סופות רעמים יחידות. בנחלי המזרח עדיין קיים חשש משיטפונות, ועדיין חשש קל מהצפות לאורך מישור החוף. בשעות הצהרים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. בחרמון ירד שלג.
יום שני: גשמים לפרקים ויתכנו סופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד צפון הנגב. ינשבו רוחות מערביות חזקות. בנחלי המזרח חשש לשיטפונות. בחרמון ירד שלג.
