הרה"ח ר' זאב מאיר גרין ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

אבל כבד ירד על חסידות ויז'ניץ ועל שכונת 'רמת שלמה' בירושלים, אמש, בחצות הלילה, השיב נשמתו בפתע פתאום, האי גברא רבא ויקירא, הרה"ח ר' זאב מאיר גרין ז"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ בשכונה וראש הקהילה דשם, והוא בן 65 בפטירתו, לאחר אירוע לבבי קשה שעבר לאחרונה.

המנוח ז"ל נולד לאביו הרה"ח ר' יחזקאל ז"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ. בילדותו ובבחרותו התחנך במוסדות התורה של החסידות, וכבר בצעירותו ניכר בו אהבת התורה והחסד. בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי', בת הנגיד הרה"ח ר' הערשיל גאליצקי ז"ל, מלוגאנו שבשווייץ. תקופה מסוימת התגורר ר' זאב מאיר ז"ל בשוויץ, שם זכה לקירבה יתירה מאדמו"רים ורבנים רבים שבאו לנפוש בהרים, כשהוא עומד לימינם ומסייע להם במסירות נפש. כן זכה לקרבה גדולה ממרן רבו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, אליו היה קשור בלב ונפש כל ימי חייו. ברבות השנים השתקע בארץ הקודש, בעיה"ק ירושלים, והיה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, כשהוא נמנה על ראשי קהילת ויז'ניץ בשכונת 'רמת שלמה', ונשא בעול הציבור בנאמנות.

הרה"ח ר' זאב מאיר גרין ז"ל, לצד יבלחט"א הרה"צ רבי אלימלך בידרמן ( צילום: באדיבות המשפחה )

את לימודיו עשה עיקר, ופרנסתו טפל, לפרנסתו עסק בתחום ניהול אירועים, כשבכל עסקיו שירת את לקוחותיו בנאמנות, ישרות ונועם דרך ארץ – ובכך קידש שם שמיים.

במהלך חג הסוכות האחרון שהה המנוח אצל בנו בלונדון הבירה, שם קיבל התקף לב ונאלץ להתאשפז. לפני כשבוע שב לארץ הקודש, שם עבר ניתוח לב מורכב. בסוף השבוע התאושש מהניתוח, ואף דיבר עם בני משפחתו שעה קלה לפני פטירתו.

אמש בחצות הלילה התדרדר מצבו בפתאומיות, והוא השיב נשמתו הזכה לבוראו עתור במעשים טובים, לדאבון לב כל משפחתו וחבריו, ההמומים מפטירתו הפתאומית.

המנוח הותיר אחריו זרע ברך השם: בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. בין בני משפחתו: אחיו הרה"ח ר' שלמה גרין, ממשב"קי האדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, וכן חתנו הוא הזמר החסידי הנודע, מענדי וייס.

מסע ההלוויה צפוי לצאת הבוקר בעיה"ק ירושלים. פרטים נוספים נעדכן בהמשך.

ת.נ.צ.ב.ה.