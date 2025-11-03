הלם בשכונה החרדית: האיש המסתורי והמפוקפק נמצא מת בדירתו

תושב שכונת קראון הייטס בברוקלין, שהיה מוכר לרבים מתושבי השכונה בשם אהרון, נמצא מת בביתו בסוף השבוע. מותו נקבע במקום בידי כוחות החירום.

לפי הדיווח באתר חב"ד COLlive, מדובר באדם שהתגורר בדירת מרתף בשדרת קינגסטון בשכונה הגדולה, בה מתגוררות אלפי משפחות של חסידי חב"ד. מדירתו הוא ניהל עסק למכירת סמים.

הוא נתפס בחייו לפחות פעם אחת בשל עיסוקו המפוקפק, והואשם במכירת סמים לצעירים מקומיים ולתיירים שהגיעו לזכונה. "הרס את חייהם של משפחות רבות", נכתב עליו בדיווח. עוד נאמר כי מעט ידוע לציבור על עברו ועל זהותו היהודית.

כך או כך, בעקבות עיסוקיו נאסר עליו על ידי המשטרה המקומית להיכנס למרכז חב"ד העולמי, ה-770 המפורסם השוכן בשכונה.

התנהגות מכוערת ומרתיחה: תמונת החשוד הופצה ברחובות השכונה החרדית נחמן שטרנהרץ | 11:20

למעשה נאסרה עליו אף הכניסה בכלל לרחוב איסטרן פארקווי שבו שוכן ה-770 - שנחשב גם לאחד מבתי הכנסת העמוסים ביותר בארצות הברית. זאת ככל הנראה מחשש שיפיל ברשתו תמימים נוספים.

כמו כן נתלו בעבר בשכונה שלטים ובהם תמונתו. נכתב כי מי שנתקל בו ב-770 עליו להזעיק משטרה או ליצור קשר עם הגבאים או כוחות החירום השונים.

עוד דווח כי האיש היה בכל זאת מנסה למכור את מרכולתו, ולעיתים היה חונה ברכבו סמוך למרכז חב"ד העולמי. לעיתים היה מגיע עם כלבו ומפחיד אנשים.

כאמור חייו נגדעו בסוף השבוע כאשר נמצא מת בדירתו. עוברי אורח סיפרו שהמרתף שבו התגורר הוצף במהלך סופות הגשמים העזות שהתרחשו באזור באותם ימים.

סופות בשכונה אינם דבר חריג, בייחוד בתקופת החורף. הסופות גורמות לא אחת לדירות מרתף (בייסמנטים) להתמלא במים על גדותיהם. כך גם דירתו של האיש המדובר.

דווח כי גופתו נמשתה מדירתו. לא צוין לפי שעה אם הוא מת בשל השיטפונות או כתוצאה מסיבות אחרות.

רבים בשכונה הביעו אנחת רווחה על הסתלקותו מהאזור, לצד צער על נסיבות מותו הטראגיות. נראה כי הוא גרם חשש רב בקרב לא מעט משפחות. רבים אחרים תהו אם הוא מובא לקבר ישראל ואם ניתן לסייע בקבורתו על פי הלכה.