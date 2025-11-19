כיכר השבת
הלם בקהילה

טרגדיה נוראית: פעוט בן שנה וחצי נפל לפיר מעלית בגובה 8 קומות ונהרג

תינוק בן שנה וחצי, בן למשפחה יהודית בבירת ארגנטינה, נפל אל פיר מעלית בגובה 8 קומות, בעודו שוהה לצד משפחתו ההמומה, ונהרג במקום. גופתו שוחררה הלילה לקבורה (חדשות יהודים בעולם)

פיר מעלית (צילום: shutterstock)

תינוק בן שנה וחצי, בן למשפחה יהודית מבואנוס איירס בירת ארגנטינה, נהרג בטרגדיה נוראית - לאחר שנפל אל תוך פיר מעלית בבניין מגורים בגובה 8 קומות. הלילה (בין שלישי לרביעי) שוחררה גופתו לקבורה.

האירוע התרחש, לפי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, בשדרת אוולנדה שבשכונת פלוורס בבואנוס איירס, בשעת לילה, בעוד התינוק שוהה לצד בני משפחתו.

מחקירה ראשונית עולה כי מדובר בבניין שבו ניתן לפתוח את דלתות הפיר למעלית גם בצורה ידנית בכל קומה. החוקרים משערים כי ילד פתח את הדלתות בקומה שממנה נפל התינוק - זמן מה קודם לכן - בעוד המעלית, שפעלה באותה שעה, כלל לא הייתה בקומה. לפי דיווחים אחרים, נבחן כשל טכני בתפעול המעלית בבניין.

כונן חירום ואיש הצלה של הקהילה היהודית המקומית הוזעק במהירות לזירה, לאחר נפילת הילד, וניסה להציל את חייו עד להגעת האמבולנס.

בהמשך פונה הילד לבית חולים מקומי, בעוד הוריו ההמומים מקבלים טיפול פסיכולוגי ראשוני. בבית החולים ניסו הרופאים להציל את חייו של הילד, אולם למרבה הצער מותו נקבע בתוך זמן קצר.

כאמור, גופת הילד שוחררה לקבורה אחרי חקירה קצרה, ובתום מאמצי הקהילה היהודית המקומית. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע.

הרב אליהו חמרה, רבה של קהילת 'אמיה', כתב הלילה: "היום הוא יום של עצב עמוק עבור הקהילה היהודית בשכונת פלורס, עקב מותו הטרגי של עקיבא דבאח, ילד קטן בן שנה ושמונה חודשים.

"ברגעים אלה של צער עמוק, אנו מביעים את תנחומינו העמוקים לאביו, רפאל, ולאמו, דניס. אנו מביעים את תודתנו למשטרה, לשירותי הבריאות, למשרד התובע ולבית המתים העירוני על תמיכתם הרחומה. אנו מתפללים למנוחת נשמתו ולנחמה לכל יקיריו".

1
תנחומים למשפחה.לא פשוט.אבל ה' יתן להם כוחות😪🙏
שרית

