בעיר הנמל | זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי חיתן את נכדו, המונים באו לחגוג
באשדוד החרדית חגגו השבוע שמחת נישואי נכדו של המקובל הגה"צ רבי דוד שלום בצרי, החתן יוסף, בן לבנו המקובל הגאון רבי יצחק בצרי, עב"ג הכלה בת הרב מיכאל ביטון | צפו בתיעודים נעלים מהחופה ומהריקודים לכבוד שמחת חתן וכלה (חרדים)
שופטי בג"ץ קבעו כי על המדינה לפעול בהקדם האפשרי - בתוך 45 יום, לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי
משתמטים בני הציבור החרדי,
אשר
תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור
הפלילי | השופטים גם אוסרים על הממשלה לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר, או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס (חרדים)
הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מסר אמש (שלישי) שיחה נוקבת, במסגרת שיעורו השבועי במושב בן זכאי, על סכנת ההתבוללות במוסדות החילונים והדתיים המסורתיים | הרב הזהיר כי "מי שלא יתעורר ימצא בליל הסדר על שולחנו גוי שקורא לו סבא" | האזינו לשיחה המלאה (יהדות)
המשטרה פתחה בחקירה בעקבות איומים ברצח נגד הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל-אביב, המועמד לתפקיד הרב הראשי של ת"א | בימים האחרונים הגיעו שוטרים לביתו של הרב כדי לאסוף מצלמות אבטחה מהרחוב ובנוסף ערכו סריקות סביב רכבו של הרב | הערכה: יש קשר בין האיומים לבחירות (חדשות)
מנהיגי 'דגל התורה' הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש נתנו 'אור ירוק' לחברי הכנסת של הסיעה להתקדם בדיונים על טיוטת חוק הגיוס | ההחלטה התקבלה לאחר שהגרמ"ה הירש הכריע כי החוק הנוכחי הוא הרע במיעוטו והכי טוב שניתן להשיג בזמן הזה, והגר"ד לנדו הכריע שמבחינה השקפתית ניתן להצביע בעד החוק הנוכחי | החוק יעלה שוב לאישור הרבנים עם סיום הדיונים בוועדה (חרדים)
בכירים בסיעות החרדיות התבטאו ביממה האחרונה כי הם שוקלים להצביע בעד תקציב המדינה לשנת 2026 גם אם חוק הגיוס שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות לא יעבור בקריאה שניה ושלישית: "ייתכן ויהיו קשיים אובקטיביים להעברת החוק, בכל מקרה בשנה הקרובה יהיו בחירות, אם נצליח להביא הישגים - נתמוך" (חרדים)
מרנן גדולי ישראל, ראשי הישיבות, מרביצי תורה, אדמו"רים ומנהיגי קהילות הקודש מכלל החוגים, העדות וחצרות הקודש, עלו ובאו במהלך השבוע האחרון למעונו של ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, כדי לנחמו על פטירת אחיו הגה"צ רבי שאול צדקה זצ"ל ראש הכולל בבית הכנסת העתיק "בכר" בשכונת מקור ברוך ומנקיי הדעת שבירושלים שהלך לעולמו בגיל 81 • תיעוד מסכם (חרדים)
פרשן "כיכר השבת" ישי כהן נותן רקע על הסערה בש"ס בראיון לתוכנית "דבר ראשון" ומסביר: "הציבור הספרדי זועק ומרגיש מנותק מההנהגה - חוסר ההסברה מצד המנהיגים החרדים מסבך את המצב ומחריף את המתח ברחוב" | צפו בראיון המלא (דבר ראשון)
כשמונה חודשים אחרי האסון הבלתי נתפס: נהגת בברוקלין קיבלה הסדר טיעון של שלוש עד תשע שנות מאסר - על התאונה שבה נהרגו האם החרדית נטשה סעדה ושתי בנותיה | החקירה הראתה שנסעה במהירות חריגה וחצתה צומת באור אדום. התביעה ביקשה עונש גבוה יותר, אך בית המשפט אישר את ההסדר שנחתם (חרדים בעולם)
