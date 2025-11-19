כיכר השבת
בעיר הנמל | זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי חיתן את נכדו, המונים באו לחגוג

באשדוד החרדית חגגו השבוע שמחת נישואי נכדו של המקובל הגה"צ רבי דוד שלום בצרי, החתן יוסף, בן לבנו המקובל הגאון רבי יצחק בצרי, עב"ג הכלה בת הרב מיכאל ביטון | צפו בתיעודים נעלים מהחופה ומהריקודים לכבוד שמחת חתן וכלה (חרדים)

שמחת נישואי נכד המקובך הגה"צ רבי דוד בצרי (צילום: ש.פ.ה.)
