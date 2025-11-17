בזמן שמספר חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס ובכירי הרבנים הספרדים, יוצאים בחריפות נגד חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית, הערב (שני) אנו חושפים כאן ב'כיכר השבת', הקלטה מדבריו של זקן חברי המועצת של דגל התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, שתוקף בחריפות את החוק.

בהקלטה שהגיעה לידי 'כיכר השבת, נשמע הרב ברגמן אומר בנוגע לחוק גיוס בו יש חמישים אחוזי גיוס של בחורי ישיבות: "אני לא מבין איך בכלל מתחילים לחשוב על זה, אני לא מבין, מה אנחנו "בעלי בתים" על התורה?".

"אנחנו נפחד שלא יהיה כסף?", תהה הגרמ"צ ברגמן וזעק ממעמקי ליבו: "למי הקב"ה אומר "לי הכסף ולי הזהב אמר ה'"? איך בכלל מתחילים לחשוב על זה? אנחנו בכלל לא "הולכים" על זה! מה שייך "ללכת על זה", מה שייך?".

"אני רוצה להגיד לכם", הוסיף הגרמ"צ ואמר: "אי אפשר להסכים לדבר כזה! מי יכול להסכים לדבר כזה? זה גם טיפשות וגם רשעות! הם יכולים לעשות מה שהם רוצים אבל אנחנו לא יכולים להסכים לזה! לא על 50 אחוז וגם לא על אחד אחוז!".

הגרמ"צ נשמע אומר בכאב: "אנחנו צריכים לדאוג לקב"ה לפתרונות? אנחנו בעלים על התורה? יש בורא עולם והרבה דרכים למקום! איך אנחנו יכולים להסכים שחרדי ילך לצבא? מי שהולך לשם רק מתדרדר ומתדרדר עוד יותר!".

"איזה מין טענות אלה?", הוסיף הגרמ"צ ואמר: "אני לא מבין מי יכול לקחת על עצמו אחריות כזו? זה ממש להנחיל שקר את בנינו! אנחנו צועקים שזה "שמד" ושצריך למסור את הנפש על זה ופתאום אנחנו תומכים בזה? אנחנו עושים צחוק גם מעצמנו וגם מהתורה".

"בעיני", אמר זקן חברי המועצת וחתנו של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, מייסד 'דגל התורה': "שבחור ילך, מה שהם רוצים לעשות תוך חמש שנים, איך שהם רוצים להגיד שם, אז זה כמו לקפוץ מהגג".

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בראשות ח"כ בועז ביסמוט לא התכנסה השבוע וגם בשבוע שעבר, לדון בטיוטת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

אך אם בעבר הנציגים החרדים היו זועמים על שבוע ללא דיונים על החוק, הרי שהשבוע הם כלל לא פנו ליו"ר הוועדה ביסמוט שממתין ל'אור ירוק' מנתניהו כדי לחדש את הדיונים על חוק הגיוס.

בכיר חרדי, העוסק בסוגיית הגיוס, התבטא בשבוע שעבר בשיחה בכנסת: "לא יהיה חוק גיוס כי אין הסכמות על החוק, סיכוי סביר שהוא אכן לא יעבור".

לדבריו: "גם לחרדים נח לדחות את החקיקה שספק אם יהיה לה רוב במליאה וככל הנראה לא תעמוד במבחן בג"צ".

הבכיר העריך כי לאחר שלא יצליחו להעביר את החוק, הסיעות החרדיות יגיעו עם ראש הממשלה נתניהו להסכמות על תאריך בחירות מוסכם: "נגיע למועד מוסכם לבחירות אחרי פסח".