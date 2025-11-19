כיכר השבת
בסיעות החרדיות שוקלים: תמיכה בתקציב 2026 גם ללא העברת חוק הגיוס | "ננסה להשיג מה שאפשר"

בכירים בסיעות החרדיות התבטאו ביממה האחרונה כי הם שוקלים להצביע בעד תקציב המדינה לשנת 2026 גם אם חוק הגיוס שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות לא יעבור בקריאה שניה ושלישית: "ייתכן ויהיו קשיים אובקטיביים להעברת החוק, בכל מקרה בשנה הקרובה יהיו בחירות, אם נצליח להביא הישגים - נתמוך" (חרדים)

ח"כ דרעי ושר האוצר סמוטריץ' (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בכירים בסיעות החרדיות התבטאו ביממה האחרונה כי הם שוקלים ברצינות לתמוך בתקציב המדינה לשנת 2026 גם ללא העברת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, כך נודע ל'כיכר השבת'.

הגורמים הבכירים הסבירו בשיחות סגורות כי ח"כ בועז ביסמוט הגיש נוסח חוק מוסכם שכעת ממתין להכרעת ההנהגה הרוחנית והרושם הוא שראש הממשלה, בנימין נתניהו, "עושה כל שביכולתו להעברת החוק", כך שבשלב זה אין טענות על התנהלות הקולאיציה.

לדברי אחד מראשי הסיעות החרדיות: "אם נראה שהחוק נתקע בשל בעיות אובייקטיביות, ממחלוקות עם הייעוץ המשפטי ועמדה של גדולי ישראל - נשקול בחיוב הצבעה בעד תקציב המדינה בכדי להביא הישגים לציבור החרדי".

"בכל מקרה בשנה הקרובה יתקיימו בחירות", הסביר גורם בכיר נוסף: "שנת 2026 היא שנת בחירות, אין באמת הבדל אם הבחירות יתקיימו בעוד שמונה חודשים או עשרה, כך שאם לפני התקציב נביא רשימת הישגים בתקציב לשנת 2026, הישגים לציבור החרדי, אין סיבה שנצביע נגד, צריכים להיות חכמים ולא צודקים".

יצוין כי הבכירים הבהירו שהתמיכה בתקציב תהיה כפופה לאישור מועצות גדולי וחכמי התורה, ובעוד כחודשיים יתקיימו התייעצויות בנושא.

מנגד, ב'אגודת ישראל' מעריכים כי ח"כ יצחק גולדקנופף יצביע נגד התקציב, כל עוד וחוק הגיוס שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות לא יעבור בקריאה שניה ושלישית.

0 תגובות

5
מפלגת זהות טובה לחרדים!! להצביע זהות בבחירות
משה
4
הבגידה הגדולה
שלמה
3
בושה וחרפה. פשוט וקל לא נצביע יותר ! מפקירים את עתיד העם היהודי. דרעי לך הביתה !
אברך יונתן
ואם לא תצביע לש"ס, למי תצביע? ללפיד אוהב החרדים? אולי לבן גביר שחייב כרת? אולי לסמוטריץ ששונא חרדים בכל נימי נפשו? אה, אפשר להצביע ליאיר גולן. רעיון מצוין.
נחמני
לביבי שיעלה מחירים בסופר
איציק
בן גביר לא חייב כרת הוא הולך על פי רבותיו ויש מחלוקת בהלכה זה ממש הוצעת לעז שכמו ספרדים שאוכלים קטניות תאמר עליהם שחייבים כרת.
אברך
2
גישה בריאה. א) נתניהו לא אשם שאין חוק גיוס. ב) אין ערובה שבממשלת שמאל נקבל חוק גיוס טוב יותר. ג) כולם מבינים שאם בנושא הזה נחלנו כשלון מוחץ, אין סיבה שניתן פרס לשמאל ולא נרויח עוד הרבה דברים שנצרכים לנו. ד) רק תפילה תציל את המצב. לא מלחמה בממשלה חלשה כמו ממשלת ביבי, שהמחליטים שלה הם היועמשית ובגצ.
מיכה
1
סוף סוף הגיון. הרי חוק גיוס ל-ע-ו-ל-ם לא יהיה, לפחות נרויח משהו.
האב רחמונעס

