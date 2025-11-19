בכירים בסיעות החרדיות התבטאו ביממה האחרונה כי הם שוקלים ברצינות לתמוך בתקציב המדינה לשנת 2026 גם ללא העברת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, כך נודע ל'כיכר השבת'.

הגורמים הבכירים הסבירו בשיחות סגורות כי ח"כ בועז ביסמוט הגיש נוסח חוק מוסכם שכעת ממתין להכרעת ההנהגה הרוחנית והרושם הוא שראש הממשלה, בנימין נתניהו, "עושה כל שביכולתו להעברת החוק", כך שבשלב זה אין טענות על התנהלות הקולאיציה.

לדברי אחד מראשי הסיעות החרדיות: "אם נראה שהחוק נתקע בשל בעיות אובייקטיביות, ממחלוקות עם הייעוץ המשפטי ועמדה של גדולי ישראל - נשקול בחיוב הצבעה בעד תקציב המדינה בכדי להביא הישגים לציבור החרדי".

"בכל מקרה בשנה הקרובה יתקיימו בחירות", הסביר גורם בכיר נוסף: "שנת 2026 היא שנת בחירות, אין באמת הבדל אם הבחירות יתקיימו בעוד שמונה חודשים או עשרה, כך שאם לפני התקציב נביא רשימת הישגים בתקציב לשנת 2026, הישגים לציבור החרדי, אין סיבה שנצביע נגד, צריכים להיות חכמים ולא צודקים".

יצוין כי הבכירים הבהירו שהתמיכה בתקציב תהיה כפופה לאישור מועצות גדולי וחכמי התורה, ובעוד כחודשיים יתקיימו התייעצויות בנושא.

מנגד, ב'אגודת ישראל' מעריכים כי ח"כ יצחק גולדקנופף יצביע נגד התקציב, כל עוד וחוק הגיוס שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות לא יעבור בקריאה שניה ושלישית.