הפרטיות שאתם מחפשים. הנגישות שאתם צריכים. השיא שמגיע לכם.

פרויקט MAROM, שמוקם בכניסה לרמה ד' בבית שמש (צילום: יח"צ)

מקום שמאפשר לגדל ילדים ברוגע, לנהל בית יציב, לחיות במרחק הליכה מכל מה שחשוב ולהרגיש בכל יום שהן עשו בחירה טובה. פרויקט MAROM, שמוקם בכניסה לרמה ד' בבית שמש, מצליח לענות בדיוק על הצורך הזה. לא באמצעות הבטחות ריקות, אלא באמצעות תכנון מדויק, מיקום מדהים וחוויית מגורים ששמה את המשפחה במרכז.

אלי אלקין, מנהל המכירות בחברת יגאל נכסים: "הביקוש ל-MAROM מגיע בדיוק מהמקום שבו אנשים מבינים שהזמן שלהם שווה. מיקום טוב, תכנון חכם ונוף שעושה טוב לנשמה, זו חוויית מגורים שקשה לוותר עליה"

השיא האמיתי מגיע כשהעיניים פוגשות את הנוף, מכל חלון בבית נצפה נוף מרהיב (צילום: יח"צ)

הבניין ממוקם בנקודה שבה הכול מתחבר. הנגישות המלאה לשירותים הקהילתיים, למוסדות החינוך, לתחבורה הציבורית ולמרכז המסחרי החדש יוצרת מעטפת חיים נוחה במיוחד. כל מה שצריך נמצא מתחת לבית, והמשפחה לא תלויה בנסיעות מיותרות. אך השיא האמיתי מגיע כשהעיניים פוגשות את הנוף, מכל חלון בבית נצפה נוף מרהיב, האוויר נקי יותר, התחושה פתוחה יותר, והנוף של עמק האלה ותל ירמות מוסיפים עומק ורוגע שמעצימים את החוויה היומיומית בבית.

52 דירות בלבד, תכנון מוקפד, ומיקום שקשה למצוא כמותו.

זו הזדמנות מושלמת לגור בשיא, בלי להתפשר על כלום.

