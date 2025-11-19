מפקד להב 433 ניצב מני בנימין זומן לחקירה נוספת במח"ש

ניצב מני בנימין, ראש יחידת להב 433 במשטרת ישראל, זומן היום (רביעי) לחקירה נוספת במחלקה לחקירות שוטרים.

מדובר בהמשך לחקירה מתמשכת בעניינו של הבכיר במשטרה, בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

החקירה הבוקר נערכת יממה לפני המועד שבו היה אמור לחזור לתפקידו ביחידה, לאחר שהורחק עם התפוצצות הפרשה.

לפי הדיווח של לירן תמרי ב-ynet, ההחלטה הסופית האם הוא יחזור לתפקידו תתקבל אחר-הצהריים בישיבה שתתקיים בראשות המפכ"ל רב-ניצב דני לוי.

כזכור, הפרשה נחשפה בשבוע שעבר, ובה החשד שמני בנימין פעל בניגוד עניינים תוך שימוש לרעה בכוח המשרה והפרת אמונים, לאחר שהתערב בנושא רגיש הנוגע לאיש עסקים המקורב אליו.

בחקירתו, הוא דחה את הטענות לניגוד עניינים וטען כי הקשר עם אותו איש עסקים הוא מקצועי בלבד.

בשבוע שעבר נחקר ניצב מני בנימין במשך שבע שעות במח"ש ושוחרר תוך הרחקה לתשעה ימים ממתקני המשטרה ואיסור על יצירת קשר עם המעורבים בפרשה.

סנגורו של ניצב בנימין, עורך הדין אורי קורב, מסר כי "ראש להב שיתף פעולה באופן מלא מהרגע הראשון וכך הוא ממשיך לעשות. מעבר לכך, אין בכוונתנו להתייחס לפעולות החקירה ולהדלפות הקשורות אליה. גרסתו הבהירה כי לא נפל כל רבב במעשיו. בכלל זאת הבהיר כי לא היה מצוי בניגוד עניינים כלשהו. הוא לא התערב באף חקירה שאינה קשורה אליו, וכל פעולותיו נעשו כדין במסגרת תפקידו כמפקד היחידה החוקרת. לא בכדי הוא שוחרר ללא תנאים, זולת הסכמתו לאי הגעה לעבודתו עד יום חמישי הקרוב".