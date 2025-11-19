עכשיו אפשר לספר! קו טהרן-ישראל נחשף

בין מאות אנשי הביון שהיו ערים באותו לילה בלטה קבוצה אחת ( AI )

חמישה חודשים עברו מאותו יום, מהאזעקה שפילחה את דממת הלילה, מהתדהמה שעטפה את כולנו, מרגעי הפחד, ההתרגשות והתקווה. מבצע 'עם כלביא' היה המבצע המשמעותי והנועז ביותר שידעה מדינת ישראל בכל 77 שנותיה.

בליל י״ז בסיוון ה׳תשפ״ה, כשעם ישראל הלך לישון, בחדרים רבים האור נותר דלוק, וטובי המוחות התגייסו למערכה. מסכים הציגו שכבות של נתונים, תצלומים, מפות ותקשורות; העיניים היו אדומות משעות של ריכוז, הידיים עבדו בדיוק כמעט אוטומטי על רכיבים זעירים ומערכות בקרה, והמוח פעל ללא הפסקה. ועכשיו אפשר לספר. בין מאות אנשי הביון שהיו ערים באותו לילה בלטה קבוצה אחת - תלמידי קודקוד מהמסלולים השונים הפליאו ביכולותיהם בתחום המבצעי. לניסיון המקצועי שלהם נוסף מבצע מזהיר, מבצע שעליו לא יוכלו לספר. בג"צ הוציא צו: על הממשלה לגבש בתוך 45 יום - תכנית אפקטיבית לאכיפת גיוס החרדים | הפסק המלא חזקי שטרן | 12:59 הרב בנימין חותה בשיחה נוקבת: "מי שלא יתעורר ימצא על שולחנו גוי שיקרא לו סבא" נחמן שטרנהרץ | 12:49 אנשי גאואינט ניתחו תצלומי אוויר ולוויין ודיווחו בזמן אמת על תנועות בשטח, מנתחי שפה ודאטה פיענחו מידע מורכב לכדי מסקנות מכריעות, מנהלי רשתות אבטחו את רשתות התקשורת, והנדסאי אלקטרוניקה עבדו שעות ארוכות לתפעל את המערכות. הם היו חלק אינטגרלי מהעבודה הטכנולוגית שהתקיימה מאחורי הקלעים - עבודה ארוכה, מדויקת ובלתי פוסקת.

עבור רבים מהם זו הייתה הפעם הראשונה שבה הבינו מהי המשמעות של עשיית סטאז' אמיתי בעולם הביטחון, והם היו נרגשים להיות חלק מהמבצע הגדול.

הדרך להשתלבות במערכות הביטחון אינה פשוטה, אבל בקודקוד הצליחו ליצור מודל ייחודי: הכשרה ברמה גבוהה, מסגרת תורנית שמורה וסטאז' מקצועי ביחידות מובילות. כך נוצר מסלול שמהווה גשר אמיתי מעולם הביטחון וההייטק לעולם העבודה.

בוגרי היחידות הביטחוניות מבוקשים במיוחד בשוק העבודה: מסקר שנערך על נתוני השכר עולה שבוגרי היחידות המסווגות זוכים לשכר התחלתי הגבוה באופן ניכר מהממוצע בתעשייה. היתרון המשמעותי של בוגרי היחידה נובע מהניסיון המעשי בפרויקטים מורכבים, החשיפה לטכנולוגיות מתקדמות והיכולת לעבוד תחת לחץ בסביבה מבצעית.

התוכנית המבוקשת פותחת בימים אלו את המחזור השישי, ובו חמישה מסלולים בתחומים שונים. המסלולים מתאימים לכל מי ששואף להיות חלק מקודקוד - מהלימודים המקצועיים ומהשירות המשמעותי. מטבע הדברים, כל אחד מהם הוא בעל כישורים אחרים וכך כל אחד יכול למצוא את המסלול המתאים לו.



במסלול הנדסת תוכנה התלמידים לומדים לפתח מערכות מתקדמות ומבצעים סטאז׳ ביחידת 8200, שם הם רוכשים ניסיון מעשי בפיתוח טכנולוגיות מידע וסייבר. במסלול הנדסת אלקטרוניקה הם עוסקים בתכנון ובנייה של מעגלים ושבבים ומשתתפים בפרויקטים ביחידות 81 וחט"ל, שם הם מתנסים בעבודה על מערכות ביטחוניות מהמתקדמות בישראל.

במסלול רשתות ו־IT הלימודים מתמקדים בהקמת תשתיות תקשורת, ניהול שרתים ואבטחת מידע, עם סטאז' מעשי בחיל התקשוב. תחום Geo-Int מכשיר לעיבוד ומיפוי נתונים חזותיים ומרחביים, עם ניסיון יישומי ביחידת 9900. במסלול שפה ודאטה הסטודנטים לומדים עיבוד שפה טבעית ובינה מלאכותית, ומיישמים את הידע במסגרת סטאז' מקצועי נוסף ב־8200.

העשייה בתוכנית קודקוד אינה פוסקת: בקרב מחזור ד׳ כבר מתקיימים שיבוצים במוסד. במחזור ה׳ צפויים שיבוצים ראשונים בשירות הביטחון הכללי.

המחזור השישי של קודקוד פותח את הרישום בימים אלו במגוון אפשרויות חדשות למועמדים השואפים להשתלב בתוכנית: כיתת לימודים חדשה למסלול תכנות כולל שירות בירושלים, כיתה חדשה צפויה להיפתח במסלול תכנות בחיפה עם סטאז' מקצועי בחיל הים, וכן מסלול לימודי ערב - שנת לימודים מרוכזת בכמה מפגשים שבועיים בשעות הערב, המאפשרת לתלמידים להמשיך בשגרת יומם לאורך תקופת הלימודים.

תוכנית קודקוד מובילה בשנים האחרונות מהפכה אמיתית בעולם ההכשרות המקצועיות לגברים חרדים. היא הפכה לשם דבר כתוכנית יוקרתית שמיועדת למצטיינים, באווירה שמורה ותורנית הכוללת סדרי לימוד תורניים, חברה ערכית של תלמידים בוגרי ישיבות וקוד לבוש שחור־לבן. התוכנית ממשיכה להתרחב ולפתח הזדמנויות חדשות לבוגרים המעוניינים לשלב מצוינות מקצועית עם שליחות ציבורית וביטחונית.

