מעמד מפואר בנתיבות: נחנכה קריית חינוך למוסדות ציבור האברכים

במעמד מכונן בעיר נתיבות התקיים השבוע אירוע חנוכת הבית ל״קריית מפעלות החינוך״ לקהילות האברכים בעיר נתיבות.

המוסדות שכבר פועלים בעיר ועכשיו נכנסו למתחם גדול חדש ומסודר מהווים מענה הולם למאות משפחות אברכים צעירים בוגרי השורה הראשונה של עולם הישיבות, שעזבו את ריכוזי הציבור החרדי - בני ברק, קרית ספר וירושלים - וקבעו את משכנם בעיר, אך דורשים רף גבוה מאוד של מוסדות יוקרתיים לבנים ולבנות.

במרכז המעמד נשאו דברים נשיא מפעלות החינוך ומכוון דרכה, ראש הישיבה הגאון רבי דוד אברהם. המרא דאתרא הגר"ד דנין, הגה"צ רבי משה אבוחצירא, יו"ר ש"ס אריה דרעי, וראש העיר מר יחיאל זוהר.

במעמד השתתפו עוד שורה מכובדת של רבנים ומרביצי תורה, לצד עסקנים ושלוחי ציבור.