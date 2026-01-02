כיכר השבת
הרמטכ"ל לשעבר כוכבי: להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח שמחת תורה

הרמטכ״ל לשעבר אביב כוכבי קורא להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, ומתנגד לוועדת חקירה פוליטית | בהספדו לרח״ט מחקר לשעבר, תא״ל עמית סער, אמר כוכבי: "החקירה של אירועי 7 באוקטובר חייבת להיעשות בידי ועדה ממלכתית, בלתי תלויה וללא הטיה, המורכבת מאנשי מקצוע" (צבא)

אביב כוכבי (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הרמטכ"ל לשעבר רב-אלוף (במיל') ספד לראש חטיבת המבצעים לשעבר תא"ל עמית סער, שהלך אתמול (חמישי) לעולמו, לאחר מאבק ממושך במחלה קשה.

במהלך דבריו קרא כוכבי להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון 7 באוקטובר: "החקירה חייבת להיעשות בידי ועדה ממלכתית, בלתי-תלויה וללא הטיה, המורכבת מאנשי מקצוע שהתעמקו בכל ההיבטים ובראייה רבת-שנים".

לדבריו, "עוד מבחן חשוב יש לוועדה - שאלו המופיעים בפניה ירגישו שהם סומכים עליה ועל מניעיה".

תא"ל עמית סער (צילום: דובר צה"ל)

תא"ל עמית סער נפטר אמש (חמישי), לאחר מאבק ממושך במחלה קשה. סער ז"ל, בן 47, הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים, אמא ושלוש אחיות. 

עמית ז"ל כיהן כראש חטיבת המחקר באגף המודיעין בין אוקטובר 2020 לאפריל 2024, שירת בתפקיד במהלך טבח ומלחמת 'התקומה', וסיים את תפקידו בעקבות אבחנה רפואית שחייבה טיפול מיידי.

"צה"ל כולו מרכין ראש וכואב את לכתו של תא"ל עמית סער ז"ל", אמר הרמטכ"ל, "עמית היה קצין ומפקד מן המעלה הראשונה, מפקד ההולך לפני אנשיו ובעל תחושת שליחות עמוקה ומחויבות לביטחון מדינת ישראל. אנו מוקירים את תרומתו רבת השנים לאגף המודיעין ולמערכת הביטחון. צה"ל משתתף בצערה הכבד של משפחתו ומחבק אותה בשעתה הקשה. יהי זכרו ברוך".

