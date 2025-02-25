הסנגוריה הצבאית פנתה הבוקר לבג״ץ בטענה כי מבקר המדינה החל בבדיקת ״נושאי הליבה״ של הטבח בעוטף - שאמורים להיות שמורים לוועדת חקירה ממלכתית בלבד | בעדכון נכתב כי "חרף עתירת הסניגוריה הצבאית ובקשה לצו ביניים להשהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות דוחות" (צבא)
יו"ר ועדת החוץ והביטחון יולי אדלשטיין נאם מוקדם יותר בכנס ה INSS, והתייחס לחוק הגיוס שעל הפרק, פיטורי ראש השב"כ, ואיזו וועדת חקירה צריכה לקום בסיום המלחמה | אדלשטיין: "כל אחד צריך להסתכל על עצמו במראה ולשאול איך הגענו למצב הזה" (פוליטי, חדשות)
יומיים בלבד לאחר "אסון מירון" - האסון האזרחי הגדול בתולדות מדינת ישראל, בו קיפחו את חייהם 45 אזרחים, בכירי המשטרה בראשות המפכ"ל קובי שבתאי, התכנסו לפגישה סודית לדיון על עצירת חקירת מח"ש, כך נחשף ב'חדשות הערב' ב'כאן 11' | כל הפרטים (חדשות)