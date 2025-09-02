נתניהו מעלה הילוך בחקירת הטבח | המתווה: ממשלתית אך ממלכתית

הגדר הפרוצה בשביעי באוקטובר ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

יצליח בכוונתו? ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם בימים אלו הקמת וועדת חקירה ממשלתית, עם סמכויות של וועדת חקירה ממלכתית, אשר תחקור את כשלי טבח השבעה באוקטובר, כך על פי הדיווח הערב (שלישי) בחדשות 12.

על פי הדיווח של העיתונאי עמית סגל, בניסיון למנוע הקמת וועדה כזו או אחרת על ידי נשיא העליון יצחק עמית, נתניהו בוחן הקמה של וועדה חקירה עם סמכויות כמו וועדת חקירה ממלכתית, אשר בה יהיו חמשה חברים - כאשר המסר שיעבור לציבור יהיה: "רק הממשלה תקבע את מנגנון החקירה, ולא נשיא העליון" על פי הדיווח, נתניהו בדק עם שופט מחוזי בדימוס ואלוף במיל׳ שמזוהה עם גוש הימין, האם יסכימו לכהן כחברים בוועדה שכזו. בסיום הדיווח נאמר כי ראש הממשלה מסתכן בכך שבג"ץ יפסול את הוועדה המוצעת, שמוגדרת כממשלתית, אך במקביל צריך להזכיר כי וועדת החקירה שהקים רה"מ לשעבר אולמרט על כשלי מלחמת לבנון השנייה, הייתה בנויה על אותו מודל.

הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי ( צילום: חיים גולדברג/פלאש 90 )

לפני כחודשים דיווחנו כי הרמטכ"ל לשעבר, רב-אלוף (מיל') אביב כוכבי, החל לאסוף מידע מתוך הצבא לקראת תחקירי מלחמת 7 באוקטובר – כך נודע ל"כאן חדשות".

לפי מקורות המעורים בפרטים, שניים מנציגיו של כוכבי קיבלו גישה לחומרים פנימיים מסווגים, בהם סיכומי דיוני מטכ"ל והערכות מצב מבצעיות טרם פרוץ המלחמה. כך דיווחה לראשונה העיתונאית גילי כהן (כאן 11)

צעד זה של כוכבי, אשר מאז תחילת המלחמה כמעט שלא השמיע את קולו בציבור, מעיד ככל הנראה על היערכותו לעדות פומבית או הצגת גרסתו הרשמית. כוכבי עצמו פנה לוועדת הבדיקה החיצונית שהוקמה לבחינת הכשלים שהובילו למתקפת חמאס, בבקשה לקיים פגישה אישית מול חברי הוועדה, לצד אנשי צוותו.

פניות של "כאן חדשות" אל כוכבי בשבוע האחרון נותרו ללא מענה. גורם המעורה בפרטי ההיערכות אישר את הדיווח במלואו.