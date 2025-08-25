הסנגוריה הצבאית הגישה הבוקר (שני) "עדכון בהול" לבג"ץ במסגרת העתירה נגד מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, בעניין "פעילותו המואצת של המבקר בנוגע לאירועי השבעה באוקטובר".
לטענת הסנגוריה, "חרף עתירת הסנגוריה ובקשה לצו ביניים להשהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות דוחות".
עוד נכתב: "מעבר לכך, ביום 18.8.2025 פרסם מבקר המדינה הודעה לתקשורת על קידום ביקורות בנושאי הליבה של אירועי 7.10: עבודת הקבינט המדיני-ביטחוני, המודיעין, הגנת הגבול ברצועת עזה, הלוחמה הכלכלית בטרור ומהלך האירועים ביום זה, ובלילה שקדם לו - כשאלו בדיוק הנושאים העומדים בלב העתירה שהגישה הסנגוריה - שלטענתה שמורים לוועדת חקירה בלבד".
