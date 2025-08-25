כיכר השבת
חקירת הטבח בשמחת תורה

צה"ל ב"עדכון בהול" לבג"ץ: אנגלמן עוסק בנושאים ש"שמורים לוועדת חקירה"

הסנגוריה הצבאית פנתה הבוקר לבג״ץ בטענה כי מבקר המדינה החל בבדיקת ״נושאי הליבה״ של הטבח בעוטף - שאמורים להיות שמורים לוועדת חקירה ממלכתית בלבד | בעדכון נכתב כי "חרף עתירת הסניגוריה הצבאית ובקשה לצו ביניים להשהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות דוחות" (צבא)

מבקר המדינה (צילום: Tomer Neuberg/Flash90)

הסנגוריה הצבאית הגישה הבוקר (שני) "עדכון בהול" לבג"ץ במסגרת העתירה נגד מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, בעניין "פעילותו המואצת של המבקר בנוגע לאירועי השבעה באוקטובר".

לטענת הסנגוריה, "חרף עתירת הסנגוריה ובקשה לצו ביניים להשהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות דוחות".

עוד נכתב: "מעבר לכך, ביום 18.8.2025 פרסם מבקר המדינה הודעה לתקשורת על קידום ביקורות בנושאי הליבה של אירועי 7.10: עבודת הקבינט המדיני-ביטחוני, המודיעין, הגנת הגבול ברצועת עזה, הלוחמה הכלכלית בטרור ומהלך האירועים ביום זה, ובלילה שקדם לו - כשאלו בדיוק הנושאים העומדים בלב העתירה שהגישה הסנגוריה - שלטענתה שמורים לוועדת חקירה בלבד".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

3
יש גורמים בצה"ל שנכנסו לפאניקה... כנראה שיש להם מה להסתיר.. כולל הפצ"רית וחבריה...
ששששש
2
מה שרוצים להסתיר זה מה שמעוניינים ש"ועדת חקירה ממלכתית" מטעם העבריין הקיצוני י.עמית תטייח.
חנן
1
מה קרה? חבורת הפושעים הבוגדים פוחדים שיגלו ראיות נוספות לבגידה של רחלק מראשי השמאל עם חלק מראשי מערכת הביטחון כולל צה"ל והשבכ??? בורחים לחברים שלהם בגצ שיצילו אותם??? לא יעזור!!! דם הנרצחים לא ישקוט עד שיטלו משמיים את הנקמה מהם !!! עצת השם היא תקום !!!
משה

