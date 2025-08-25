חקירת הטבח בשמחת תורה צה"ל ב"עדכון בהול" לבג"ץ: אנגלמן עוסק בנושאים ש"שמורים לוועדת חקירה" הסנגוריה הצבאית פנתה הבוקר לבג״ץ בטענה כי מבקר המדינה החל בבדיקת ״נושאי הליבה״ של הטבח בעוטף - שאמורים להיות שמורים לוועדת חקירה ממלכתית בלבד | בעדכון נכתב כי "חרף עתירת הסניגוריה הצבאית ובקשה לצו ביניים להשהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות דוחות" (צבא)