שמחה בעולם התורה: הבוקר (שישי) שוחררו מהכלא הצבאי אסירי עולם התורה, הבחור יאיר סעדה, מתלמידי ישיבת "כסא רחמים", והבחור יצחק רביבו, מתלמידי ישיבת "רבינו חיים עוזר" בבני ברק. עם צאתם משערי הכלא, התקבלו השניים בהתרגשות רבה על ידי חבריהם ובני משפחותיהם שהגיעו להוקירם על עמידתם האיתנה.
במוצאי שבת פרשת ויחי יתקיים מעמד קבלת פנים לבחור יצחק רביבו בחדר האוכל של הישיבה בבני ברק. המעמד ייערך בליווי שירה וזמרה ובהשתתפות ראשי ורבני הישיבה שיבואו לחזק את תלמידם.
שיאו של שבוע השמחה יתקיים ביום ראשון הקרוב (ט"ו בטבת), במעמד אדיר תחת הכותרת "אני חומה". העצרת תיערך ברחבת ישיבת "כסא רחמים" בצומת הרחובות עוזיאל והר סיני בבני ברק, בהשתתפות אלפי תלמידי הישיבות הספרדיות מכל רחבי הארץ.
המעמד ייפתח בתהלוכת שירה וזמרה בליווי מקהלת 'מלכות' המורחבת.
את המעמד יפארו בנוכחותם גדולי ישראל וראשי הישיבות, ובהם: הגאון רבי צמח מאזוז, ראש ישיבת כסא רחמים. הגאון רבי שלמה מחפוד, גאב"ד 'יורה דעה'. הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רב העיר בני ברק. הגאון רבי יצחק רצאבי, מרבני עדת תימן.
דברי ברכה מיוחדים ישגרו זקן ראשי הישיבות הגאון רבי משה צדקה וכן הגאון רבי שלמה זעפראני. מעמד קבלת עול מלכות שמים ייערך על ידי המקובל רבי יעקב עדס, ודברי נעילה יישא המגיד מישרים הרב ליאור גלזר.
במכתב מיוחד שפרסם הגאון רבי צמח מאזוז, הוא קורא לציבור להגיע בהמוניו: "לצערנו בזמנים האחרונים גברה מידת הדין... ובני תורה נתפסים לכלא ב'עוון' לימוד תורה. לקראת שחרורו של הבחור היקר יאיר סעדה הי"ו נערוך עצרת תפילה וחיזוק... ונקיים בנו מקרא שכתוב: 'אני חומה'!"
המעמד יחל בשעה 20:30 בדיוק ברחבת הישיבה.
