ברכבי פאר שחרור בני הישיבות; כך יקדמו תושבי בני ברק בראשות מאורי הדור את אסירי עולם התורה אחרי ימי מעצר מאחורי סורג ובריח: אסירי עולם התורה הבחורים יאיר סעדה (כסא רחמים) ויצחק רביבו (חיים עוזר) יצאו הבוקר לחופשי | במוצ"ש ייערך מעמד קבלת פנים בהיכל ישיבת 'חיים עוזר', וביום ראשון בערב ייערך מעמד אדיר "אני חומה" ברחובה של עיר בהשתתפות גדולי ישראל | כל הפרטים על המעמדים ולוחות הזמנים כאן ב'כיכר' (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:57