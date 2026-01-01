למה הילדים לא מקשיבים למה שאנחנו אומרים להם? | צפו

למה הילדים לא מקשיבים למה שאנחנו אומרים להם? למה כל המאמצים, התחנונים וההטפות לא עובדים?

האמת היא שהם דווקא מקשיבים מצוין. פשוט הם לא מקשיבים למילים שלנו, אלא ללב שלנו.

כשהוא על ערש דווי, מבקש יעקב אבינו לוודא שכל בניו הולכים בדרכו. כשהוא מעלה את החשש "שמא יש פסול במיטתי?", הם לא אומרים לו: "אבא, שמענו לכל ההרצאות החינוכית שלך". הם אמרו: "שמע ישראל - כשם שאין בליבך אין אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד". מה שיש בלב שלך - זה מה שיש בלב שלנו.

הילדים הם המראה שלנו. הם מגיבים לא למה שההורים אומרים, אלא למי שהם באמת. הם קולטים זיוף, חרדה וחוסר ביטחון. אבל קולטים גם יושר פנימי, אמונה ואהבה אמיתית לקב"ה.

הצטרפו למסע אל תוך הנפש ההורית, וגלו איך להתחיל להשפיע על הילדים באמת – מבפנים החוצה.