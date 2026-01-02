זוהראן ממדאני, בן 34, הושבע אמש לתפקיד ראש עיריית ניו יורק בטקס יוצא דופן שהתקיים על מדרגות בניין העירייה והפך למסיבת רחוב המונית, אליה הגיעו עשרות אלפים חרף מזג האוויר הקפוא. ממדאני הוא ראש העיר הצעיר ביותר בעיר זה מאה שנה, והראשון שהוא מוסלמי, יליד אפריקה ודרום-אסייתי.

בטקס ההשבעה הונחה ידו של ממדאני על הקוראן, והוא הושבע בידי הסנאטור ברני סנדרס, מנהיג המחנה הפרוגרסיבי בארצות הברית. את דברי הפתיחה נשאה חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו-קורטז. הבחירה בדמויות אלה נתפסה כסימן מובהק להתחזקות האגף הסוציאליסטי במפלגה הדמוקרטית בעיר.

בנאומו אמר ממדאני כי הוא מסרב “לאפס ציפיות”, והבטיח ממשל “רחב, נועז ולא מתנצל”. לדבריו, “עיריית ניו יורק לא תהסס להשתמש בכוחה כדי לשפר את חייהם של התושבים”.

הוא הדגיש כי ימשול עבור כלל תושבי העיר, גם עבור מי שמתנגד לו פוליטית: “אם אתם תושבי ניו יורק – אני ראש העיר שלכם”.

במהלך מסיבת הרחוב נצפו בקהל גם דמויות המזוהות עם המחנה הפרו-פלסטיני והאנטי-ישראלי, בהן השחקניות סינתיה ניקסון וסוזן סרנדון, וכן פעיל המחאה מחמוד חליל, שהיה ממובילי ההפגנות באוניברסיטת קולומביה.

אחת המשתתפות, עטויה כאפייה ודגלי פלסטין, קראה לעבר ראש העיר החדש להזכיר לו הבטחות שנשמעו בקמפיין הבחירות.

ממדאני עצמו אמר בנאומו כי “פלסטינים תושבי ניו יורק יהיו חלק מכתיבת הסיפור החדש של העיר”, וזכה למחיאות כפיים רמות. הדברים עוררו עניין וביקורת, במיוחד על רקע עמדותיו האנטי-ציוניות והצהרות עבר שבהן סירב להכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית.

ארגונים יהודיים בניו יורק וגורמים פוליטיים בארצות הברית מתחו ביקורת חריפה לאחר שהתברר כי מחשבונו של ראש העיר ברשת החברתית X נמחקו שני ציוצים שפורסמו בעבר, ובהם התייחסויות לביטחון יהודי ניו יורק ולמאבק באנטישמיות בעיר.

לטענת המבקרים, מחיקת הציוצים מעוררת סימני שאלה באשר למחויבותו המעשית של ממדאני לנושא, במיוחד על רקע עמדותיו הפוליטיות והביקורת החריפה שספג לאורך קמפיין הבחירות מצד הקהילה היהודית.

בלשכת ראש העיר ניסו להרגיע את הסערה, וטענו כי מדובר במהלך טכני שאינו משקף שינוי במדיניות. ממדאני עצמו הדגיש במסיבת העיתונאים כי המשרד למאבק באנטישמיות ימשיך לפעול וכי “המחויבות ליהודי ניו יורק אינה סיסמה, אלא אחריות של ממש”.

סערה נוספת התעוררה ברשתות החברתיות בעקבות תיעוד מטקס ההשבעה, שבו נראה ממדאני מרים את ידו בתנועה שחלק ממתנגדיו הגדירו ככזו הדומה להצדעה במועל יד, סימון המזוהה עם הנאצים.

אנשי ימין אמריקנים הפיצו את הסרטון וטענו כי מדובר במחווה בעייתית, במיוחד לנוכח ההקשר ההיסטורי והרגישות הציבורית. מנגד, תומכיו של ממדאני טענו כי מדובר בתנועה אגבית לחלוטין, נטולת כל משמעות אידיאולוגית, והאשימו את המבקרים בניסיון לייצר פרובוקציה פוליטית.

הדיון סביב המחווה התרחב גם להשוואות לאירועים קודמים בזירה הציבורית האמריקנית, בדגש על סימון זהה מצידו של אילון מאסק, שזכה לסיקור תקשורתי נרחב. במקרה זה, תקשורת המיינסטרים בארה"ב - שותקת.