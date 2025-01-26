ראש העיר החדש והצעיר בתולדות ניו יורק הושבע בטקס חגיגי |בקהילה היהודית גוברים החששות לנוכח מחיקת ציוצים בנושא ביטחון יהודים וטענות למחווה בעייתית בטקס | בלשכת ראש העיר מבהירים: המשרד למאבק באנטישמיות יישאר על כנו (חדשות)
בבלארוס נערכות היום "בחירות לנשיאות" בהן צפוי הנשיא המכהן אלכסנדר לוקאשנקו המכונה "הדיקטטור האחרון באירופה" לנצח | לוקאשנקו האנטישמי הצדיע במועל יד במהלך מסיבת עיתונאים שקיים תוך שלטענתו הוא חוזר על מעשהו של מאסק לאחר השבעתו של טראמפ, לוקאשנקו גינה את התנועה של מאסק ותקף את היהודים (בעולם)
אחרי הכותל המערבי - קבר רחל אמנו משנה צורה | טראמפ לומד מפרעה? המינוי שהפתיע את העולם | הגנת אמת או חנופה? נתניהו מגבה את מאסק | צוות מעייריב מציע לח"כ נאור שירי: תחזור בתשובה | חוק הגיוס: שוב הפגנת הציונות הדתית בבני ברק (מעייריב)
ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר בשעה האחרונה פוסט לא שגרתי שעסק באילון מאסק, האיש העשיר בעולם המקורב לממשל טראמפ החדש | הפוסט נגע להאשמות שהוטחו במאסק לאחר שביצע בידיו מחווה שהייתה דומה למועל יד (חדשות, בעולם)
אמש פרסמנו את הסרטון בו נראה אילון מאסק מתלהב מחזרתו של טראמפ לבית הלבן, בנאום שהבטיח להביא את האמריקאי הראשון למאדים | אלא שחדי עין שמו לב למחווה שעשה אילון מאסק בידו | האם היה זה מועל יד נאצי? צפו ושפטו בעצמכם (חדשות, בעולם)
קומיקאי אנטישמי מצרפת בשם דיאדונה המציא פיתרון לאיסור על הצדעה במועל יד, והיא: אותה פעולה, רק בתורה הפוכה. "הוא מנסה לקרוא תיגר על היהודים שלטענתו מרוויחים מהשואה" הסביר עידו דניאל ראש התכנית למאבק באנטישמיות ברשת מטעם התאחדות הסטודנטים (בעולם)