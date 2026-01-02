רגעי הפיגוע הקשה בסידני בחודש שעבר ( צילום: לפי סעיף 27א )

בעוד אוסטרליה מנסה לאסוף את השברים לאחר טבח חנוכה המחריד בבונדי ביץ', ישראל מניחה על השולחן הצעה שאי אפשר להתעלם ממנה. כפי שדווח לראשונה באתר החדשות האוסטרלי news.com.au, מדינת ישראל הציעה רשמית להעביר את קציני המשטרה הבכירים של אוסטרליה "טירונות" מקצועית וממוקדת במאבק בטרור האסלאמי ובגל האנטישמיות הגואה.

"ישראל מוכנה ונכונה לסייע" שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, פנה במכתב דחוף לעמיתו האוסטרלי, שר הפנים טוני בורק. במכתב, שהגיע לידי התקשורת האוסטרלית, הבהיר שיקלי כי ישראל ניצבת לצד קנברה בנקודת זמן קריטית זו. "אנו מביאים עימנו ניסיון רב במאבק בטרור אסלאמי קיצוני ובאיומי אנטישמיות, שלצערנו הפכו נפוצים, גלויים ומסוכנים יותר ויותר – לא רק באוסטרליה, אלא ברחבי העולם", כתב השר. ההצעה הישראלית אינה רק הצהרתית: מדובר בתוכנית הכשרה מעשית שתעניק לקצינים האוסטרלים כלים להתמודדות עם תאי טרור "זאבים בודדים" ועם איומים המונעים מאידיאולוגיה של דאעש – אותו ארגון שבהשראתו פעלו האב ובנו שביצעו את הירי בסידני.

מכתב השר שיקלי ( צילום: דוברות )

המחדל והתחזית הקודרת של נתניהו המהלך הישראלי מגיע על רקע טלטלה פוליטית באוסטרליה. ראש הממשלה אנתוני אלבניזי הודיע השבוע על הקמת ועדת בדיקה עצמאית שתבחן את "המחדל המודיעיני": כיצד הצליחו המחבלים לרצוח 15 בני אדם בלב אזור בילוי הומה, והאם חוקי המדינה הנוכחיים כבלו את ידיהם של גופי הביטחון.

בזמן שבוועדת החקירה מחפשים תשובות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזכיר כי הכתובת הייתה על הקיר. נתניהו התייחס לעלייה הדרמטית באירועי האנטישמיות ביבשת וציין כי התריע בעבר בפני ממשלת אוסטרליה כי מדיניותה "מתדלקת" את האווירה ברחובות. "אנטישמיות היא סרטן", מסר נתניהו לאחר הפיגוע, "והיא מתפשטת כשמנהיגים שותקים".

קשר דם: אנטישמיות כדלק לטרור בישראל מתעקשים כי לא ניתן להפריד בין המאבק בטרור לבין הטיפול באנטישמיות. השר שיקלי הדגיש במכתבו כי הקהילה היהודית באוסטרליה חשה מאוימת ומצפה למעשים. מבחינת ירושלים, הכשרת השוטרים האוסטרלים היא צעד הכרחי להבטחת שלומם של היהודים ולמניעת הפיגוע הבא, שעלול להיות מכוון ישירות נגד מוסדות הקהילה.