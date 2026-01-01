כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: כשהכאב מקבל תפקיד | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': יוסף חושף מבט עמוק על החיים: שום דבר אינו “סתם רע”. גם פגיעה, גם עוול, הם לעיתים שליחות נסתרת משמים. לכן הוא גומל טוב לאחיו - לא מתמימות, אלא מהבנה שדווקא דרכם צמח הטוב | הכוח הזה נטוע בכל יהודי: לא להיתקע בצער ובמי שפגע בו, אלא להתרומם מעליו, להשיב למזיק בטוב ובמאור פנים | ומתוך כך אנו מבקשים מהקב״ה שינהג עמנו כאח - שגם כשאנחנו חוטאים, יגמול לנו טובה תחת רעה (יהדות)

כיכר השבת
צפו בפינה המלאה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר