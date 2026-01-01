יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: כשהכאב מקבל תפקיד | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': יוסף חושף מבט עמוק על החיים: שום דבר אינו “סתם רע”. גם פגיעה, גם עוול, הם לעיתים שליחות נסתרת משמים. לכן הוא גומל טוב לאחיו - לא מתמימות, אלא מהבנה שדווקא דרכם צמח הטוב | הכוח הזה נטוע בכל יהודי: לא להיתקע בצער ובמי שפגע בו, אלא להתרומם מעליו, להשיב למזיק בטוב ובמאור פנים | ומתוך כך אנו מבקשים מהקב״ה שינהג עמנו כאח - שגם כשאנחנו חוטאים, יגמול לנו טובה תחת רעה (יהדות)

