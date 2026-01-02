נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הבוקר (שישי) איום חריג כלפי המשטר בטהראן, על רקע גל המחאות המתרחב באיראן.

בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social כתב טראמפ כי אם איראן תמשיך לירות במפגינים שלווים ולהרוג אותם, ארצות הברית תתערב ותבוא לעזרתם. “אנחנו דרוכים ומוכנים לפעולה”, הוסיף.

זו ההתייחסות הראשונה של טראמפ למהומות באיראן מאז פרצו לפני כחמישה ימים. לדבריו, “אם איראן תמשיך ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלה – ארצות הברית תבוא להציל אותם. אנחנו טעונים ומוכנים לצאת לדרך”.

הדברים נאמרים על רקע דיווחים על התרחבות המחאות ל-27 מוקדים ברחבי איראן, כולל בערים לורדג’סטן, כוהדשת, אספהאן, קום ונהוואנד. כלי תקשורת במדינה דיווחו על הרוגים ופצועים, ועל ירי של כוחות הביטחון לעבר מפגינים גם בשעות היום.

בשלב זה, המחאות אינן בעוצמה של גל המחאה ב־2022 בעקבות מותה של מהסא אמיני, אך במערכת הביטחון ובקהילה הבינלאומית עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות.

האיום של טראמפ משתלב בקו הניצי שהציג השבוע בפגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבה התייחס גם לאפשרות של עימות מול איראן. הנשיא הבהיר כי הוא עוקב מקרוב אחר צעדי טהראן, הן בזירה הפנימית והן בזירה האסטרטגית.

“אנחנו יודעים בדיוק מה הם עושים ולאן הם הולכים”, אמר, והזהיר כי אם איראן תנסה להתחמש מחדש או לפעול באתרים חלופיים – “ההשלכות יהיו מאוד עוצמתיות, אולי אפילו יותר מהפעם הקודמת”.

כאשר נשאל אם יש הוכחות לכך שאיראן “מתנהגת לא יפה”, השיב טראמפ כי זהו המידע שמתקבל בוושינגטון, והוסיף: “בדרך כלל אין עשן בלי אש”. בנושא הגרעין אמר כי לפי ההערכות איראן עדיין אינה גרעינית, אך קרובה לכך, וכי ניסיון לחזור לפעילות כזו יהיה “טעות גדולה”.

במקביל, המשטר האיראני מנסה להציג את גל המחאות כמהלך שמונע לדבריו על ידי גורמים זרים, ובראשם ארצות הברית וישראל. כלי התקשורת הממלכתיים בטהראן טענו כי הציבור “דוחה את ניסיונות הכאוס” וכי מדובר בניצול מצוקה כלכלית לצורך הסלמה. נשיא איראן הודיע כי המשטר שוקל צעדים להענקת סיוע לאזרחים.