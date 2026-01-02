כיכר השבת
המחאה ברפובליקה

טראמפ מאיים פומבית על איראן: 'אם תהרגו מפגינים - נבוא לעזרתם' | טהרן: "ישראל מאחורי המחאות"

נשיא ארה״ב התייחס לראשונה לגל המחאות באיראן ואיים בפעולה אם המשטר ימשיך בירי לעבר אזרחים • “אנחנו דרוכים ומוכנים”, כתב • הרקע: חמישה ימי עימותים והתפשטות ההפגנות לעשרות מוקדים • המשטר האיראני מנסה להציג את גל המחאות כמהלך שמונע לדבריו על ידי גורמים זרים ובראשם ארה"ב וישראל (בעולם)

(צילום: Arie Leib Abrams/Flash90)

נשיא דונלד טראמפ שיגר הבוקר (שישי) איום חריג כלפי המשטר בטהראן, על רקע גל המחאות המתרחב ב.

בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social כתב כי אם איראן תמשיך לירות במפגינים שלווים ולהרוג אותם, ארצות הברית תתערב ותבוא לעזרתם. “אנחנו דרוכים ומוכנים לפעולה”, הוסיף.

זו ההתייחסות הראשונה של טראמפ למהומות באיראן מאז פרצו לפני כחמישה ימים. לדבריו, “אם איראן תמשיך ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלה – ארצות הברית תבוא להציל אותם. אנחנו טעונים ומוכנים לצאת לדרך”.

הדברים נאמרים על רקע דיווחים על התרחבות המחאות ל-27 מוקדים ברחבי איראן, כולל בערים לורדג’סטן, כוהדשת, אספהאן, קום ונהוואנד. כלי תקשורת במדינה דיווחו על הרוגים ופצועים, ועל ירי של כוחות הביטחון לעבר מפגינים גם בשעות היום.

בשלב זה, המחאות אינן בעוצמה של גל המחאה ב־2022 בעקבות מותה של מהסא אמיני, אך במערכת הביטחון ובקהילה הבינלאומית עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות.

האיום של טראמפ משתלב בקו הניצי שהציג השבוע בפגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבה התייחס גם לאפשרות של עימות מול איראן. הנשיא הבהיר כי הוא עוקב מקרוב אחר צעדי טהראן, הן בזירה הפנימית והן בזירה האסטרטגית.

“אנחנו יודעים בדיוק מה הם עושים ולאן הם הולכים”, אמר, והזהיר כי אם איראן תנסה להתחמש מחדש או לפעול באתרים חלופיים – “ההשלכות יהיו מאוד עוצמתיות, אולי אפילו יותר מהפעם הקודמת”.

כאשר נשאל אם יש הוכחות לכך שאיראן “מתנהגת לא יפה”, השיב טראמפ כי זהו המידע שמתקבל בוושינגטון, והוסיף: “בדרך כלל אין עשן בלי אש”. בנושא הגרעין אמר כי לפי ההערכות איראן עדיין אינה גרעינית, אך קרובה לכך, וכי ניסיון לחזור לפעילות כזו יהיה “טעות גדולה”.

במקביל, המשטר האיראני מנסה להציג את גל המחאות כמהלך שמונע לדבריו על ידי גורמים זרים, ובראשם ארצות הברית וישראל. כלי התקשורת הממלכתיים בטהראן טענו כי הציבור “דוחה את ניסיונות הכאוס” וכי מדובר בניצול מצוקה כלכלית לצורך הסלמה. נשיא איראן הודיע כי המשטר שוקל צעדים להענקת סיוע לאזרחים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר