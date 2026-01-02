מדינת האלפים השקטה עדיין מלקקת את פצעיה לאחר האסון הנורא בקראנס-מונטנה בו נפגעו מאות בני אדם, בזמן ששריפה פרצה בבר באתר הסקי הפופלארי.

לפי הדיווח הרשמי האחרון, בשריפה הקשה נהרגו 40 בני אדם, רובם הגדול טרם זוהו לאור אופי האירוע. בנוסף, נשיא הפדרציה גיא פרמלין הודיע כי 115 בני אדם נמצאים בטיפול בבתי החולים במדינה כאשר רובם מוגדרים במצב קשה.

נשיא שוויץ אמר כי מדובר ב"אחת הטרגדיות הגדולות שידעה ארצנו אי פעם", והתאבל על "אובדן של חיים רבים".

במקביל, לפי דיווחים אחרונים ישנם שלושה יהודים שהשתתפו באירוע ומוגדרים בשלב זה כנעדרים כאשר הסיכויים למוצאם בחיים אינם גבוהים.

ארגון זק"א שיגר אתמול משלחת לאתר האסון כדי לסייע באיתור וחילוץ הקורבנות ולתת יד לרשויות השוויצריות בזמן הקשה.

בקראנס-מונטנה (Crans-Montana) שבשווייץ קיימת פעילות יהודית ענפה, המתרכזת בעיקר סביב מרכז "בית יוסף". למרות שלא מדובר בקהילה קבועה גדולה מאוד לאורך כל השנה, המקום מהווה מוקד מרכזי עבור תיירים יהודים ואנשי עסקים הפוקדים את האזור, במיוחד בעונות השיא (חורף וקיץ). במקום שוכן גם בית חב"ד - לא הרחק מאזור האסון.

בשעות האחרונות החלו לצוץ ברשתות החברתיות סרטוני זוועה מרגעי האסון. בתיעוד שצולם מחוץ לחדר בו התקיימה החגיגה, נראות הלהבות מכלות את החדר הפנימי תוך שברקע נשמעות זעקות שבר של החוגגים שנכלאו באש הנוראה. מסיבות מובנות, התיעוד לא יתפרסם כאן.

מוקדם יותר היום שוחח נשיא המדינה יצחק הרצוג עם מקבילו השוויצרי גיא פרמלין והציע לו את עזרתה של ישראל.

הנשיא אמר למקבילו כי ישראל פיתחה עם השנים יכולות משמעותיות "בתחומי איתור וזיהוי קורבנות שריפות, כמו גם בטיפול בנפגעי כוויות באירועים הקשורים לשריפות".

לפי הדיווח, הנשיא השוויצרי הודה להרצוג והורה למשרד החוץ להישאר בקשר עם השגרירות הישראלית במדינה במידת הצורך. הוא הוסיף כי צרפת ואיטליה השכנות כבר שיגרו משלחות סיוע.

מומחי דלקות טרם הצליחו להיכנס לאתר האסון אך ההערכה היא כי אין מדובר בפיגוע אלא בשריפה רשלנית שנגרמה מנרות או מזיקוקים.

באחד התיעודים שפורסמו ברשתות ניתן לראות את רגעיה הראשונים של הדליקה כאשר תקרת העץ בוערת ומבלים מנסים לכבותה באמצעות בגדים.

שוויץ השלווה שמזוהה בעיקר כ"ארץ השלום", נכנסת כעת לתקופת אבל של חמישה ימים בהם דגלי המדינה הורדו לחצי התורן, ואזרחי המדינה מתייחדים עם זכר הקורבנות.