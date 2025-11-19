המשטרה חוקרת: מי מאיים לרצוח את הראב"ד הגאון רבי זבדיה כהן?

שבועיים בלבד לאחר שהוכרז על קיומם של הבחירות לרב העיר תל-אביב, ונדמה שהקרב מתרחב למקומות שרחוקים מאוד מהתדמית הרבנית.

המשטרה פתחה בחקירה על איומים ברצח נגד הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל-אביב, המועמד לתפקיד הרב הראשי של העיר.

לפי הדיווח של מיכאל שמש ורועי ינובסקי ב'כאן 11', בימים האחרונים הגיעו שוטרים לביתו של הרב כדי לאסוף מצלמות אבטחה מהרחוב, בניסיון להתחקות אחר המאיימים.

בנוסף, אתמול (שלישי) בשעות הבוקר, ערכו השוטרים סריקות סביב רכבו של הרב כדי למנוע כל פגיעה אפשרית ברב.

החשש הוא, כך לפי הדיווח, שאלמונים איימו להתנקש בחייו של הרב באם לא יסיר את מועמדותו בבחירות לרבנות העיר תל אביב.

כזכור, לפני כשבועיים הוכרז כי הליך הבחירות לרבנות העיר תל אביב יוצא לדרך, ואך נקבע מועד רשמי לעריכת הבחירות - יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ו, 6.1.2026, וזאת שמונה שנים לאחר שהרב הראשי הגאון רבי ישראל מאיר לאו סיים את תפקידו.

הוועדה לבחירת רב לעיר תל אביב התכנסה במשרד לשירותי דת, במטרה לקדם את ההליך למינוי רב לעיר. בראש הוועדה עומד הדיין בדימוס, הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר. בישיבה השתתפו חברי הוועדה ואישרו את הרכב הגוף הבוחר שיקבע את זהותו של רב העיר.

הרב זבדיה כהן, זוכה לתמיכתם של הראשונים לציון לצד תמיכת תנועת ש"ס וראש העיר רון חולדאי. מי שעוד צפוי להתמודד לתפקיד הוא הגאון רבי צבי יהודה לאו, בנו של הרב הראשי הגאון רבי ישראל מאיר לאו.