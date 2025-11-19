כיכר השבת
הקרב על רבנות תל אביב

המשטרה חוקרת: מי מאיים לרצוח את הראב"ד הגאון רבי זבדיה כהן?

המשטרה פתחה בחקירה בעקבות איומים ברצח נגד הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל-אביב, המועמד לתפקיד הרב הראשי של ת"א | בימים האחרונים הגיעו שוטרים לביתו של הרב כדי לאסוף מצלמות אבטחה מהרחוב ובנוסף ערכו סריקות סביב רכבו של הרב | הערכה: יש קשר בין האיומים לבחירות (חדשות)

4תגובות
הגאון רבי זבדיה כהן (צילום: יעקב כהן)

שבועיים בלבד לאחר שהוכרז על קיומם של הבחירות לרב העיר תל-אביב, ונדמה שהקרב מתרחב למקומות שרחוקים מאוד מהתדמית הרבנית.

פתחה בחקירה על איומים ברצח נגד הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל-אביב, המועמד לתפקיד הרב הראשי של העיר.

לפי הדיווח של מיכאל שמש ורועי ינובסקי ב'כאן 11', בימים האחרונים הגיעו שוטרים לביתו של הרב כדי לאסוף מצלמות אבטחה מהרחוב, בניסיון להתחקות אחר המאיימים.

בנוסף, אתמול (שלישי) בשעות הבוקר, ערכו השוטרים סריקות סביב רכבו של הרב כדי למנוע כל פגיעה אפשרית ברב.

החשש הוא, כך לפי הדיווח, שאלמונים איימו להתנקש בחייו של הרב באם לא יסיר את מועמדותו בבחירות לרבנות העיר תל אביב.

כזכור, לפני כשבועיים הוכרז כי הליך הבחירות לרבנות העיר תל אביב יוצא לדרך, ואך נקבע מועד רשמי לעריכת הבחירות - יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ו, 6.1.2026, וזאת שמונה שנים לאחר שהרב הראשי הגאון רבי ישראל מאיר לאו סיים את תפקידו.

הוועדה לבחירת רב לעיר תל אביב התכנסה במשרד לשירותי דת, במטרה לקדם את ההליך למינוי רב לעיר. בראש הוועדה עומד הדיין בדימוס, הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר. בישיבה השתתפו חברי הוועדה ואישרו את הרכב הגוף הבוחר שיקבע את זהותו של רב העיר.

הרב זבדיה כהן, זוכה לתמיכתם של הראשונים לציון לצד תמיכת תנועת ש"ס וראש העיר רון חולדאי. מי שעוד צפוי להתמודד לתפקיד הוא הגאון רבי צבי יהודה לאו, בנו של הרב הראשי הגאון רבי ישראל מאיר לאו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
לאן הגענו???? ה' ירחם....זה מאפיית לאו???????????
יהודה
3
אני מכיר אישית את הרב השם ישמור אותו לעד
אליעד
2
זה מה שהיה חסר לנו, אין גבול לכלום. הזוי, מדובר על תפקיד רוחני.
חיים אליעזר
1
מעניין מה עובר בראש כשהם מגיעים לברכת "שלא עשני גוי" לאותם אלה שמאיימים ברצח על רבנים....
משה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר