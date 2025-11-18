כיכר השבת
ועידת חירום

הרבנים התכנסו ב'חפץ חיים', ומזהירים: AI יוצרת תכנים עלומים ומסוכנים

ועידת חירום של רבנים וראשי ישיבות התכנסה במושב 'חפץ חיים', במהלכה דנו בסכנות הבינה המלאכותית לציבור החרדי, והחליטו על גיבוש קו פעולה אחיד להתמודדות מול פגעי הטכנולגיה (חרדים)

ועידת רבני הקהילות נגד פגעי הטכנולגיה והבינה המלאוכתית (צילום: ארי קופרשטוק)

במעמד רבני קהילות וראשי ישיבות התקיימה השבוע ועידת חירום מיוחדת במושב 'חפץ חיים', ביוזמת חברי ועדת הרבנים לענייני תקשורת, אשר נועדה לדון בהתמודדות עם אתגרי הדור בענייני פגעי הטכנולוגיה – ובמוקד: הסכנות החדשות שמביאה עמה פרצת הבינה המלאכותית ().

במהלך הכינוס נשאו דברים רבני הקהילות, אשר עמדו על חומרת המצב והשלכות הרות הגורל שעלולות לנבוע מהשימוש הלא מבוקר בכלים המתקדמים של AI – ובמיוחד כשמדובר בדור צעיר שחשוף לסכנות אלו ללא פילטרים ומסגרות.

הדוברים הדגישו כי מדובר בפרצה חמורה שטרם נראתה כמותה, שכן בינה מלאכותית מסוגלת ליצור תכנים עלומים, לייצר דימויים שקריים, ולעקוף מנגנוני סינון קיימים – ובכך להפוך לכלי בעל פוטנציאל מזיק ביותר מבחינה רוחנית וחינוכית.

במהלך הוועידה סוכם על גיבוש קו פעולה אחיד בכל הקהילות החרדיות – חיזוק מנגנוני הסינון וההשגחה, קביעת קווים מנחים להתמודדות עם שימוש מאוזן בטכנולוגיה המותרת, והפצת חומרי הסברה בקרב הציבור על אודות הסכנות והדרכים להישמר.

