הגר"צ מאזוז בדבריו בהילולא

בצל הדיונים המתוחים בוועדת החוץ והביטחון לגיבוש חוק גיוס, ותחת עננת הסערה סביב תקציבי החינוך החרדי, נראה כי בימים האחרונים המתקפות וההשמצות נגד המגזר החרדי עלו שלב ומדרגה נוספת.

אל תוך הקלחת הזו נכנסו דבריו הנוקבים של ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון רבי צמח מאזוז. השבוע (שלישי) התקיימה ההילולא השנתית הגדולה של המוסדות בגני התערוכה בתל אביב. המעמד, שנערך בהשתתפות אלפים, ריכז סביבו רבנים דגולים, דיינים ואישי ציבור רבים – בהם שרי ממשלה, חברי כנסת וראשי ערים. במהלך המשא המרכזי, בחר הגר"צ להתייחס ישירות לשיח הציבורי המתלהם. "רבותי! היום בכלי התקשורת או בקרב חברי כנסת מהאופוזיציה, יוצאים נגד בחורי הישיבות", פתח ראש הישיבה בכאב. "הם מפרסמים עלינו מילים כמו 'בטלנים' ו'פרטיזנים' – את המילים הכי גרועות הם מדביקים עלינו".



בהמשך דבריו הסביר ראש הישיבה את שורש הפער: "הם פשוט לא יודעים מה זה ערך התורה. אבל אתם", פנה לקהל האלפים, "אתם יודעים! כל מי שבא לכאן היום יודע מה הכוח של התורה".



דבריו המהדהדים של ראש הישיבה נאמרו על רקע שבוע סוער במיוחד, שכלל את פסיקת בג"ץ בנושא תקצוב מוסדות החינוך, לצד אירועים קשים בשטח – כמו המקרה המזעזע של דריסת הנער יוסף אייזנטל בן ה-14 במהלך הפגנה בירושלים. כל אלו יצרו תחושת נרדפות בקרב הציבור החרדי, שקיבלה מענה בדבריו של הגר"צ מאזוז.