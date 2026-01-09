כיכר השבת
"המילים הכי גרועות": הגר"צ מאזוז במתקפה חריפה נגד משמיצי עולם התורה

בצל הסערות הפוליטיות סביב חוק הגיוס ותקציבי החינוך, נשא ראש ישיבת 'כסא רחמים' משא מרכזי רווי כאב ומחאה בהילולא השנתית בתל אביב: "מדביקים עלינו את המילים הכי גרועות, הם לא מבינים" • צפו בדברים (חרדים)

הגר"צ מאזוז בדבריו בהילולא (צילום: מנדי טויטו)

בצל הדיונים המתוחים בוועדת החוץ והביטחון לגיבוש , ותחת עננת הסערה סביב תקציבי החינוך החרדי, נראה כי בימים האחרונים המתקפות וההשמצות נגד המגזר החרדי עלו שלב ומדרגה נוספת.

אל תוך הקלחת הזו נכנסו דבריו הנוקבים של ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון רבי צמח מאזוז. השבוע (שלישי) התקיימה ההילולא השנתית הגדולה של המוסדות בגני התערוכה בתל אביב. המעמד, שנערך בהשתתפות אלפים, ריכז סביבו רבנים דגולים, דיינים ואישי ציבור רבים – בהם שרי ממשלה, חברי כנסת וראשי ערים.

במהלך המשא המרכזי, בחר הגר"צ להתייחס ישירות לשיח הציבורי המתלהם. "רבותי! היום בכלי התקשורת או בקרב חברי כנסת מהאופוזיציה, יוצאים נגד בחורי הישיבות", פתח ראש הישיבה בכאב. "הם מפרסמים עלינו מילים כמו 'בטלנים' ו'פרטיזנים' – את המילים הכי גרועות הם מדביקים עלינו".

הגר"צ מאזוז בדבריו בהילולא (צילום: באדיבות המצלם)

בהמשך דבריו הסביר ראש הישיבה את שורש הפער: "הם פשוט לא יודעים מה זה ערך התורה. אבל אתם", פנה לקהל האלפים, "אתם יודעים! כל מי שבא לכאן היום יודע מה הכוח של התורה".

הגר"צ מאזוז בדבריו בהילולא (צילום: מנדי טויטו)

דבריו המהדהדים של ראש הישיבה נאמרו על רקע שבוע סוער במיוחד, שכלל את פסיקת בג"ץ בנושא תקצוב מוסדות החינוך, לצד אירועים קשים בשטח – כמו המקרה המזעזע של דריסת הנער יוסף אייזנטל בן ה-14 במהלך הפגנה בירושלים. כל אלו יצרו תחושת נרדפות בקרב הציבור החרדי, שקיבלה מענה בדבריו של הגר"צ מאזוז.

