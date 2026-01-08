אם כולם ילמדו בישיבה מי ישרת בצבא?

אם אכן כולם ילמדו בישיבה מי ישרת בצבא ומי יגן עליכם?

שאלה זו נשאלה ע"י ראש הממשלה דוד בן גוריון בביקורו אצל גדול הדור מרן החזון איש: "אם העם יבחר בך כראש ממשלה, האם היית שם לכולם גמרות תחת הזרוע, ומבקשם ללכת לישיבות? האם היית סוגר את צה"ל? מה יהיה על עם ישראל?".

החזון איש חייך והשיב לו: אמשול לך משל, מעשה באדם שנסע בעגלה רתומה לסוסים, ביום חורף באחת מארצות הצפון הקרות. אוזניו החלו קופאות, והאיש חשש לגורלן, שמא יהפכו לגליד קרח וישברו, שאל הלה את העגלון מה לעשות? עצתו של העגלון הייתה לשפשף את האוזניים בשלג, כדי שישמרו על חומן. האיש עשה כמצוותו ואכן - אוזניו נשארו שלימות. ראי - פנה הלה לאשתו - אירע לי נס. מה הנס? שואלת האשה. והוא משיבה: "ראי איזה מזל שזה קרה לי בחורף, אם זה היה קורה לי בקיץ, מהיכן הייתי לוקח שלג כדי לשפשף את האוזניים...".

והחזון איש סיים: "אתה שואל אותי, אם צריך היום את צה"ל. ודאי שצריך! אחרי שיצרתם את 'החורף הרוחני', העברתם את העם על דתו ודעתו, פרצתם כל גדר מוסרי, חינכתם ב'הגיון' מסולף, שהעם היהודי חי רק על 'כוחו ועוצם ידו', אין כל פלא בכך שאנו חיים במלחמת מגן מתמדת, ואנו צריכים צבא למצב דיעבד זה...". עכד"ק.

כלומר, אכן אין סומכים על הנס וצריך כעת צבא וביטחון, אולם אנו מאמינים שאם כל העם ילמדו תורה! אכן לא יצטרכו צבא.

וכפי שמצינו בהיסטוריה בזמן חזקיהו מלך יהודה, שהיו כל בני דורו צדיקים ולמדו תורה יומם ולילה ונעץ חרב על פתח בית המדרש וחקק חוק חינוך חובה ללמוד תורה, ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה יידקר בחרב זו, ובדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואשה, שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה. וצרו סביב ירושלים צבאו של סנחריב שהיה מונים "מאה שמונים וחמשה אלף" ראשי גייסות! [ובילקוט כתוב, שאין גייס פחות מאלפיים חיילים] צא וחשב, כמה מיליונים מנו צבאו של סנחריב בשעה שצרו על ירושלים. ובאו בערב חג הפסח. וחזקיהו המלך הגיע להר הבית להקריב קרבן פסח. וכל העם יצאו להפגין מול חזקיהו. וקראו נגדו, איך יתכן שהפקרת את הבטחון, אין לך חיילים! אין לך רוכבי סוסים! אין לך חומות! כיצד יש לך תיאבון לאכול בשר צלי הלילה?! אבל חזקיהו קיבל את הכל בדומיה וידע שזכות התורה תעמוד להגן על העם ולא יאונה להם כל אוון, וכך הווה. בליל פסח כשהעם ישן, הקב"ה הכה את כל מחנה סנחריב והיו כלא היו והפכו לפגרים מתים. וכל זה למה? בזכות אותו שמן שהדליקו בבתי מדרשות ללימוד תורה וכמ"ש: "חובל עול מפני שמן" .

וכבר הבטיח ישעיה הנביא: "וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך", היינו כשכולם ילמדו תורה, רוב שלום ירד לעולם, ולא יהיו עוד מלחמות. וזהו העתיד והחזון שאנו מצפים לו בגאולה הקרובה" "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

ואכן כך היא עתידה של המדינה למי שמסתכל קדימה, שבעזרת ה' רוב המדינה בעוד שני דורות יהיו חרדים, והרי חשבון פשוט, יש לי ב"ה תשע ילדים ובעוד עשרים שנה בעזרת ה' גם הם יביאו תשע ילדים, והשמונים ואחד בעז"ה יביאו ג"כ תשע, נמצא בעוד כארבעים שנה אני ימנה כשבע מאות ושלושים נפש כי ירבו. ואחינו החילונים שאחוזי הילודה שם בממוצע עומד היום על שתי נפשות בלבד, יהיו שמונה נפשות...!

אתם אשמים במחדלים!?

אם כך, אתם אלו שאשמים במחדל ובטבח הנורא שארע ביום חג שמחת תורה. שהרי אם התורה שלכם לא הגינה כנראה שלא למדתם מספיק תורה?

ראשית, ייתכן ולו היינו מרבים בלימוד התורה ברצף ובשקיעות יתירה התורה שלנו יכלה יותר להגן.

אולם איננו נושאים בנטל האשמה לבד, לעיתים גם התורה איננה מגנה! כאשר יוצא הקצף לפני ה', הקצף שיצא בשמחת תורה על חילול השבת והחג ההמוניים שהיו באותו הזמן, לא היה די בזכויות של התורה שלנו להגן מפני זה. כמו כן כאשר הפריצות חוגגת מעל כל במה אין בכוחנו להגן וכמבואר בתלמוד "אין פורענות באה אלא בשביל עמי הארץ".

נמצא איפה שהשאלה אינה על לומדי התורה אלא עליכם, הלא אתם הם אלו שמנופפים הלוך ושוב במערכת הביטחון והמודיעין הישראלי, אתם אלו שמתהדרים בכוחי ועוצם ידי, והנה שנה וחצי לאחר כל ועדות החקירות שקמות חדשים לבקרים, האם יש תשובה אחת שמספקת לשאלה המרכזית, איפה היה "צבא הגנה לישראל" הגדול והחזק בשמחת תורה ב-7 באוקטובר (למניינם).

היכן היו כוחות מתגברים, גדוד 8.200, גדוד 890 של חטיבת הצנחנים. חטיבת גולני 13, יחידת רוכב שמיים, חטיבת גולני 51, חטיבת שריון 77, סיירת נח"ל, מחלקת מרגמות גדוד 50???

להיכן נעלמו מיליארדי הדולרים שהושקעו בגדר ההפרדה?

כיצד ייתכן שאנשים במשך 15 שעות ויותר נעולים היו בתוך ממדי"ם נשחטים ונטבחים מבקשים מענה ואין עונה, כיצד אתם לא מצליחים להשתלט על חבורת 'ברברים' שעוברים מבית לבית אם צה"ל הוא השומר, היכן אתם?

התשובה האמיתית למי שרוח האמת מפעפעת בו, היא מה שאמר דוד המלך בתהילים: "אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר". השמירה האמיתית על עם ישראל היא מלמעלה ולא מצה"ל, וכשהתשנו את כוחו של הבורא על ידי חילולי שבת וחג המוניים, על ידי פריצות ומסיבות נוראות של גילוי עריות ועבודה זרה גם יחד, גרמנו להכעיס את הבורא, גרמנו להקב"ה להיות שב מאחרנו והוסרה שמירתו על עמו ישראל.

הרב מאיר פנחסי, מחבר "תורת הישיבה" ו"תורת מאיר"

