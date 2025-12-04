מדוע צריכים כל כך הרבה לומדי תורה?

איני מאמין שבכח התורה שלכם להגן עלינו ועל חיילנו, מבחינתי חייל שעומד עם נשק שלוף בשדה הקרב ומפיל את האויב - הוא לוחם! טייס שמפציץ את מטרות האויב - הוא זה שמשרת!

אנו חיים במדינת ישראל שאחד מהדברים הבולטים המאפיינים אותה הוא, 'חופש דת'. 'ליברליות'. איננו נמצאים במדינת עולם 'קומוניסטית' או 'פאשיסטית'. א"כ זכותו של כל אדם לחרוט על דגלו את אמונתו שברצונו להאמין בה ולחיות על פיה.

ולפיכך כשם שאיני כופה את אמונתי ועמדתי עליך ואיני מחייב אותך לשבת ללמוד תורה ולהגן על המדינה בצורה הזו שאני החרדי מאמין בה, אולם בבקשה תכבד גם אתה אותי, ואל תכפה עלי את דעתך נגד אמונתי ודתי על ידי קיצוצים ואכיפות שונות ומשונות.

אתם לא מסכנים חיים!

נניח ואתם לומדים קשה ומגינים על ידי לימוד התורה אולם אינכם מסכנים את חייכם כמו החיילים! האם הדם שלכם אדום יותר מהדם שלנו?

שאלה זו היא טעות ביסודה, האם רק מי שחשוף לקבל כדור בבטן תוך כדי סיכון חיים גבוה הוא נקרא חייל בצבא?

מה עם חיל המודיעין, אנשי הסייבר, חיל האויר, מה עם המפקדים הבכירים ואותם אלו שיושבים 'בקריה בתל אביב', האם גם הם חשופים לסיכוני חיים? מה עם אותם אלפי חיילים המפתחים תוכנות מחשב והנדסה, האם גם הם מסכנים חיים, האם אמותיהן ונשותיהן לא ישנות טוב בלילה?!

מי נלחם קשה יותר?

אין מה להשוות את שירותו של חייל בצבא - לשירות שלכם, חייל חשוף לשמש הקופחת, נמצא בתנאי שטח קשים, אוכל מנות קרב ונתון למאמץ גופני אדיר מבוקר ועד לילה, אתם יושבים בחדרים ממוזגים ונוחים ולומדים, וכי זה לא קל יותר?

שתי תשובות בדבר.

א. אולי נשאל את אלפי החיילים המגינים בשירותם על ידי ישיבתם בחדרי בקרה ובחדרי מחשבים נוחים וממוזגים וכי הם נתונים למאמץ גופני קשה? וכי הם אוכלים מנות קרב?

אתם מבינים שבכדי להגן אין צורך דוקא להיות חשוף לשמש הקופחת ולפגעי מזג האויר?! גם אנו מבינים כן.

ב. אין השוואה בין מאמץ גופני ומוחי של בן ישיבה היושב מבוקר ועד לילה מול אותיות רש"י צפופות וזעירות ונלחם על כל מילה הכתובה שם, דבר זה סוחט את כל הכוחות כפשוטו! ולא לחינם אמרו חז"ל, "שתורה מתשת כוחו של אדם". ואילו חייל לוחם מאמץ את גופו בלבד.

אם אתם סבורים שחייל מסור היושב 'בבודקה' ומדי פעם מציץ על מכוניות שעוברות ושבות, משרת קשה יותר מבן ישיבה, אתם מוזמנים להגיע שבוע אחד לישיבה ולנסות סדר יום של בן ישיבה, ולאחר מכן תשפטו מי לוחם קשה יותר.

סחו לי כמה בני ישיבות מישיבות ההסדר של הציבור הדתי לאומי, שלאחר כמה שנות לימוד בישיבה יצאו לשרת בצה"ל כלוחמי סיירות מובחרות, "הרבה יותר קשה לשבת מול סטנדר עשרות שעות ברצף מלרוץ בין הסמטאות בעזה..."

וגם אם אתם לא מצליחים להבין שבן ישיבה מתאמץ לפחות כמו לוחם, הלא רוב הצבא אינו בנוי על לוחמים. מנתון שבידי, על כל חייל לוחם יש חמשה חיילים ג'ובניקים. האם יש מה להשוות מאמצו של בן ישיבה למאמצו של חייל ג'ובניק?

כמו כן חשוב לדעת! שרוב בני הישיבות החל מגיל 18 ואילך, לומדים לכל הפחות סך שנים המקביל לשירות קבע בצה"ל! ואילו לפי בדיקת נתונים רק כ- 10% מהחיילים חותמים על שירות קבע בצבא, אנו צריכים לשאול אתכם, מדוע אתם אלו שמשתמטים מההגנה על עם ישראל?

מדוע צריכים כל כך הרבה לומדי תורה?

אנו מבינים שהתורה מגינה ומצילה ונצרך חיל לומדי תורה, אולם למה צריכים כ"כ הרבה לומדי תורה?

לפי מה שנתבאר הכל פשוט וברור, ככל שיהיו יותר לומדי תורה מערכת ההגנה תהיה טובה ומשוכללת יותר!

השמירה על העם היושב בציון איננו תלוי בכמות החיילים, כשבורא עולם רוצה שננצח ונשמיד את אויבינו, גם בלי גיוס לומדי התורה אפשר לעשות זאת, כמו שראינו במלחמת השחרור ובמלחמת ששת הימים, שמעטים עמדו מול רבים – ויכלו להם. אולם כשהקב”ה חלילה לא רוצה שננצח לא יעזור גם אם יתגייסו כל בחורי הישיבה ואברכי הכוללים, נהפוך הוא, ככל שיתמעטו לומדי התורה כך חלילה יגבר האסון והיגון.

