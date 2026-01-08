תהליך השידוכים הינו תהליך שעלול להיות מבלבל ומאתגר, מלא בעליות וירידות שאלות ספקות וגם פחדים וחששות. מעין רכבת הרים של רגשות. ובתהליך הזה חשוב מאוד שלא נצעד לבד. אבל את מי כדאי לשתף? עם מי כדאי להתייעץ? וממי דווקא חשוב שנזהר?
מי הם שלושת האנשים שנרצה לצידנו ומה תפקידו של כל אחד מהם?
האם נכון לשתף הכל את ההורים שלנו? כדאי להתייעץ עם חברים?
כל זה ועוד בפרק פרקטי ומעשי שיעזור לכם להתקדם בתהליך השידוכים בצורה בריאה רגועה ונכונה.
- מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.
