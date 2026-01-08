תהליך השידוכים הינו תהליך שעלול להיות מבלבל ומאתגר, מלא בעליות וירידות שאלות ספקות וגם פחדים וחששות. מעין רכבת הרים של רגשות. ובתהליך הזה חשוב מאוד שלא נצעד לבד. אבל את מי כדאי לשתף? עם מי כדאי להתייעץ? וממי דווקא חשוב שנזהר?