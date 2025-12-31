השלב הראשון בתהליך השידוכים הלכה למעשה - זה להתחיל לקבל הצעות שידוכים, כולם עוברים את זה אנחנו למעשה חייבים את זה בשביל להתקדם.

אבל למרות החשיבות והבסיסיות של שלב הזה רבים מוצאים עצמם תקועים דווקא פה, עוד לפני שהכל מתחיל, הם פשוט לא מקבלים הצעות. שקט… שום דבר לא מגיע.

אז מה אפשר לעשות בנידון?

עדיו לגאון ולתפארת: נאום השאיפות של נין גדולי הדור שביקש לגדול כזקניו המורמים מעם חיים רוזנבוים | 30.12.25

בפרק זה של תוכניתנו מדברים שידוכים נדבר על שלוש הטעויות הנפוצות ביותר בהצעות שידוכים שרבים נופלים בהן.

כיצד להתחיל לקבל הצעות טובות ומדויקות יותר, גם אם ניסיתם בעבר ולא הצלחתם.

כיצד לגרום לכל אדם שתרצו להפוך עבורכם לשגריר ולמגנט לכם הצעות נכונות ומדוייקות כאלה שיובילו ויקדמו אתכם לפגישות ובעזרת השם להקמת בית נאמן בישראל.

הכירו את המתכון הברור ומנוסה שעזר לאלפי בחורים ובחורות לקבל הצעות מתאימות ולהתקדם לחופה.

מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

הפרקים הקודמים בסדרה >>>