כיכר השבת
"מדברים שידוכים"

אפשר להציע לכם שידוך? | מתכון מנוסה לקבלת הצעות שידוכים מדויקות • צפו

שלוש הטעויות הנפוצות ביותר בהצעות שידוכים, שרבים נופלים בהן | כיצד להתחיל לקבל הצעות דווקא מהאנשים שמכירים אתכם הכי טוב - מהסביבה הקרובה - הצעות טובות ומדויקות יותר, גם אם ניסיתם בעבר ולא הצלחתם | מתכון ברור ומנוסה שעזר לאלפי בחורים ובחורות לקבל הצעות מתאימות ולהתקדם לחופה • הפרק השישי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)

השלב הראשון בתהליך השידוכים הלכה למעשה - זה להתחיל לקבל הצעות שידוכים, כולם עוברים את זה אנחנו למעשה חייבים את זה בשביל להתקדם.

אבל למרות החשיבות והבסיסיות של שלב הזה רבים מוצאים עצמם תקועים דווקא פה, עוד לפני שהכל מתחיל, הם פשוט לא מקבלים הצעות. שקט… שום דבר לא מגיע.

אז מה אפשר לעשות בנידון?

בפרק זה של תוכניתנו מדברים שידוכים נדבר על שלוש הטעויות הנפוצות ביותר בהצעות שידוכים שרבים נופלים בהן.

כיצד להתחיל לקבל הצעות טובות ומדויקות יותר, גם אם ניסיתם בעבר ולא הצלחתם.

כיצד לגרום לכל אדם שתרצו להפוך עבורכם לשגריר ולמגנט לכם הצעות נכונות ומדוייקות כאלה שיובילו ויקדמו אתכם לפגישות ובעזרת השם להקמת בית נאמן בישראל.

הכירו את המתכון הברור ומנוסה שעזר לאלפי בחורים ובחורות לקבל הצעות מתאימות ולהתקדם לחופה.

  • מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

הפרקים הקודמים בסדרה >>>

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במדברים שידוכים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר