משה רבינו, הרמב"ם ובעל התניא - הקשר המפתיע וסוד הדעת

מה המשותף בין משה רבנו, הרמב"ם ובעל התניא? ומה הכוח המיוחד שכל אחד מהם העניק לעם ישראל?

בשיעור מיוחד לקראת כ' טבת - הילולת הרמב"ם וכ"ד טבת - הילולת אדמו"ר הזקן בעל התניא, המשפיע הרב אשר פרקש מסביר את הקשר העמוק בין שלושת מנהיגי הדורות - כל אחד חי בתקופת חושך וגלות, כל אחד הביא אור ותקווה.

כולם התמקדו בנושא אחד מרכזי: הדעת.

נלמד על הדמיון המדהים בין ספר משנה תורה של הרמב"ם לשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, בין מורה נבוכים לספר התניא, ואיך שניהם מרומזים אפילו בשמותיהם.

שיעור חובה להבנת הכוח שיש בכל יהודי להגיע לדעת את השם באמת.