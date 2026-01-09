מזג האוויר הסוער נותן היום (שישי) את אותותיו ברחבי הארץ. לאחר החום החריג של אתמול, גשם ירד מהבוקר מצפון הארץ ועד צפון הנגב, מלווה ברוחות חזקות במיוחד.
השירות המטאורולוגי פרסם “התראה אדומה” בשל רוחות עזות, ובעקבות מזג האוויר נרשמו קריסות עצים, חסימות כבישים וים מסוכן לרחצה.
באשקלון נפצע בצהריים גבר כבן 65 באורח בינוני, לאחר שהרכב שבו נסע התהפך, ככל הנראה בעקבות פגיעת עץ שקרס. הוא פונה לבית החולים ברזילי.
חובש רפואת חירום במד״א, איציק אלבז, תיאר את הזירה: "ראינו את העץ בסמוך לרכב ואת הנהג לכוד כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש הענקנו לו טיפול רפואי, ולאחר שחולץ פינינו אותו לבית החולים".
דקות ספורות לאחר מכן קרס עץ גם ברחוב הירדן בבני ברק על רכב נוסע, ופגע במספר כלי רכב חונים. במקרה זה לא היו נפגעים.
חובש רפואת חירום במד״א, אבי ריימונד, סיפר: "אני גר בבניין סמוך ושמעתי רעש חזק של עץ שקרס. תוך כדי שירדתי למטה דיווחתי למוקד מד״א שיזניק כוחות נוספים. העץ היה על כמה רכבים, וסיפרו לנו שאחד מהם נפגע במהלך נסיעה. ביצענו בדיקות רפואיות לנוסעי הרכב, והאירוע נגמר בנס ללא נפגעים".
במקביל, נחסם כביש 90 לתנועה מצומת דרגות ועד מלונות ים המלח, בשל הצפות וחשש כבד לביטחון משתמשי הדרך. בשירות המטאורולוגי הזהירו גם מפני שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
נתוני המשקעים מצביעים על פערים גדולים: בירושלים נמדדו עד שעות הבוקר למעלה מ־20 מ״מ גשם, במנרה שבגליל העליון 18.3 מ״מ, בטכניון בחיפה 9.8 מ״מ, ואילו בתל אביב נמדדו פחות ממילימטר אחד בלבד. בצפת, באזור הר כנען, נמדדה רוח חריגה בעוצמה של 104 קמ״ש. באשקלון ובתל אביב נמדדו רוחות של כ־40 קמ״ש.
בחופי הים התיכון, בעיקר מחיפה ועד תל אביב, גובה הגלים צפוי להגיע עד שישה מטרים. בעיריית תל אביב פרסמו אזהרה חריגה שלא להתקרב לרצועת החוף בשל “רוחות חזקות מאוד וגלים גבוהים במיוחד”.
בשעות הערב והלילה צפויה היחלשות הדרגתית של הגשמים והרוחות, אם כי עדיין ייתכנו גשמים מקומיים. בשבת צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז וירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בלילה שבין שבת לראשון ייתכנו סופות רעמים בודדות, בעיקר בצפון ולאורך החוף. ביום ראשון תחול התחממות מחודשת, וביום שני צפויה מערכת גשם נוספת.
0 תגובות