מזג האוויר הסוער נותן היום (שישי) את אותותיו ברחבי הארץ. לאחר החום החריג של אתמול, גשם ירד מהבוקר מצפון הארץ ועד צפון הנגב, מלווה ברוחות חזקות במיוחד.

השירות המטאורולוגי פרסם “התראה אדומה” בשל רוחות עזות, ובעקבות מזג האוויר נרשמו קריסות עצים, חסימות כבישים וים מסוכן לרחצה.

באשקלון נפצע בצהריים גבר כבן 65 באורח בינוני, לאחר שהרכב שבו נסע התהפך, ככל הנראה בעקבות פגיעת עץ שקרס. הוא פונה לבית החולים ברזילי.

חובש רפואת חירום במד״א, איציק אלבז, תיאר את הזירה: "ראינו את העץ בסמוך לרכב ואת הנהג לכוד כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש הענקנו לו טיפול רפואי, ולאחר שחולץ פינינו אותו לבית החולים".

דקות ספורות לאחר מכן קרס עץ גם ברחוב הירדן בבני ברק על רכב נוסע, ופגע במספר כלי רכב חונים. במקרה זה לא היו נפגעים.

חובש רפואת חירום במד״א, אבי ריימונד, סיפר: "אני גר בבניין סמוך ושמעתי רעש חזק של עץ שקרס. תוך כדי שירדתי למטה דיווחתי למוקד מד״א שיזניק כוחות נוספים. העץ היה על כמה רכבים, וסיפרו לנו שאחד מהם נפגע במהלך נסיעה. ביצענו בדיקות רפואיות לנוסעי הרכב, והאירוע נגמר בנס ללא נפגעים".