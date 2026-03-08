במהלך אחד המטחים האחרונים שנורו לעבר מרכז הארץ, נפל רסיס טיל איראני ענק סמוך לילד שרעה צאן באחת החוות בבנימין. כך מסרה היום (ראשון) המועצה האזורית בנימין.

הילד, ששהה בשטח המרעה יחד עם אחיו בזמן האזעקות, שיחזר את רגעי האימה: "היו אזעקות בזמן שהייתי במרעה, ופתאום ראיתי רסיס של טיל נופל מהשמיים. אמרתי לאחים שלי שנופל רסיס, ואז שמענו את הרעש החזק של הנפילה".

על חלקי הטיל שאותרו בשטח, נמצאו כיתובים בפרסית המנציחים שמות של שהידים המזוהים עם משטר הרשע באיראן וציטוט פסוק מהקוראן.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הגיע לזירה כדי לחזק את בעלי החווה ולעמוד מקרוב על הנזקים. "הגענו לכאן לאחר שרסיס ענק נפל ליד אחד החוואים בשעה שרעה את הצאן", אמר גנץ.

"אפשר לראות שכתבו על הטיל הזה את השמות של השהידים שבאו 'לנקום את נקמתם'. אבל זה לא יעזור להם כי עם ישראל חזק ואנחנו כאן כדי לנצח. האויבים בפרס יכולים להמשיך לחלום, אנחנו ננצח כי עם ישראל חי!".

בהמשך התייחס גנץ לחוסר המיגון בחוות ובשטחים הפתוחים ושלח מסר חד משמעי לממשלה: "יש להביא עוד מיגוניות לחוות, אין הבדל בין יהודה ושומרון לשאר מדינת ישראל, האיום הוא אותו איום. האנשים בחוות שומרים על השטח ומצילים אותנו מהאויבים בזמן שאנחנו בממ"דים. הם זקוקים למיגוניות".

מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי', אותרו ביהודה ושומרון מאות רסיסי טילים ושברי מיירטים. במועצת בנימין ובמשטרת ישראל שבים ומדגישים כי חל איסור חמור לגעת, להתקרב או לאסוף חלקי טילים ורסיסים. בכל מקרה של זיהוי חפץ חשוד, יש להתרחק מהמקום באופן מיידי ולהזעיק את חבלני משטרת ישראל לנטרול הסכנה.