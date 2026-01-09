המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הצהיר הבוקר (שישי) כי הרפובליקה האיסלאמית לא תשנה את דרכה גם לאחר לילה של מחאות המוניות ברחבי המדינה. “לא ניסוג במילימטר מעקרונותינו”, אמר, והוסיף כי איראן “לא תסבול נוכחות של סוכנים בשטחה”.

בדבריו התייחס חמינאי גם לאיומים מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וקרא לו “להתמקד בבעיות הפנימיות של ארצו”.

לדבריו, “ידיה של אמריקה מוכתמות בדמם של יותר מ־1,000 איראנים – מנהיגים ואזרחים חפים מפשע. על טראמפ לדעת שכל הרודנים נפלו כשהיו בשיא כוחם. העם האיראני ינצח את כל אויביו”.

הנאום ניתן בשעה שבאיראן נמשך זה למעלה מחצי יממה ניתוק רחב של האינטרנט וקווי הטלפון. בעקבות המהומות בוטלו טיסות מדובאי ומאיסטנבול ליעדים שונים באיראן.

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, אך נזהרים מהתערבות פומבית. לפי הערכות מודיעיניות, ההפגנות מתרחבות הן בפריסה הגיאוגרפית והן במספר המשתתפים, אולם המשטר מנסה בשלב זה להכיל את האירועים ואינו מפעיל אמצעי דיכוי קיצוניים – בין היתר מחשש להסלמה פנימית ולתגובה אמריקנית. טראמפ איים כי אם כוחות הביטחון יפגעו במפגינים בכוונה, ארצות הברית תפעל נגדם.

לפי ההערכות בישראל, בשלב זה המחאה אינה מסכנת באופן מיידי את יציבות השלטון, אך ככל שהמהומות יחריפו גובר גם החשש לטעויות חישוב, לרבות תפיסה איראנית שישראל תנצל את המצב לתקיפה. בישראל מדגישים כי הועברו מסרי הרגעה, וכי לא זוהו כוונות תקיפה חריגות – חרף תרגילים צבאיים שמקיימת איראן.

הטלוויזיה הממלכתית באיראן כינתה את ההפגנות “תוכנית אנטי מהפכנית ליצירת אי שקט”, וטענה כי מספר המשתתפים בטהרן עמד על “עשרות עד מאות”. עם זאת, לפי הודעתה, נגרם נזק נרחב לרכוש ציבורי ופרטי, לרבות כלי רכב, תחנות מטרו, בנקים ומבני ציבור.

גורם ממשל בכיר אמר ל“ניו יורק טיימס” כי בקרב מקבלי ההחלטות שוררת אי בהירות לגבי הדרך לבלום את גל המחאה, וכי משמרות המהפכה עשויות לקחת לידיהן את האחריות לביטחון הפנים.

המחאה, שהחלה לפני כשבועיים על רקע מצוקה כלכלית ושחיקת הריאל, התפשטה מהבזאר הגדול בטהרן לערים רבות. ארגוני אופוזיציה בגולה טוענים למיליוני מפגינים, בעוד ארגוני זכויות אדם מדווחים על עשרות הרוגים, מאות פצועים ואלפי עצורים מאז תחילת האירועים.