נערי 'עוטף עזה' עלו לירושלים : צפו בתיעוד ממסע החיזוק המרתק של בחורי 'נווה' בבירה

בחורי 'הישיבה הקטנה בנווה' הנמצאת בדרום עוטף עזה ומשתייכת לחוג החרד"לי, עלו לירושלים כדי לספוג ערכים מעולם היהדות החרדית, ובין היתר זכו לשיחה מרוממת מהגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני | צפו בתיעוד (חרדים)

בחורי העוטף בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)

בחורי 'הישיבה הקטנה בנווה', השוכנת בדרום עוטף עזה ומשתייכת לחוגי יוצאי ישיבת הר המור ולציבור החרד"לי, עלו לירושלים למסע חיזוק וספיגת ערכים תורניים מעולמה של היהדות החרדית.

במהלך הביקור זכו הבחורים לשיחה מרוממת בהיכל בית הכנסת הגדול ברח' עוזיאל, מפי גאב"ד 'כתר תורה' הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, אשר שוחח עמם על מהותם של חיי תורה אמיתיים. בדבריו עמד הרב על כך שבעולם התורה, התורה איננה נדבך נוסף בחיים – אלא גוף החיים עצמם, עד כדי כך שבלעדיה “אין אנו נושמים”. חיי תורה, כך הדגיש, נקנים רק מתוך התנתקות מהבלי ותאוות העולם הזה, ומתוך בניין פנימי עמוק של זהות בן תורה.

בהתייחסו ללימודם במסכת קידושין, שאל הרב מדוע מסכת גיטין קודמת לה בסדר הש"ס, והשיב ברעיון מוסרי: כדי לקנות קניין אמיתי בתורה, נדרש תחילה "גט" – ניתוק מההבלים ומהמשיכות החומריות של העולם, ורק לאחר מכן ניתן להגיע ל"קידושין" – התקשרות אמיתית ושלמה עם התורה.

עוד הרחיב הרב בדבר סכנות הטכנולוגיה ופגעיה, והדגיש את חשיבות השמירה על פשטות, צניעות ותחושת גאווה פנימית אמיתית של בן תורה – גאווה הבאה לידי ביטוי גם בלבוש ובחיצוניות, אך בעיקר בזהות, בהנהגה ובשאיפה הרוחנית.

השיחה הותירה רושם עמוק על הבחורים, והייתה עבורם מפגש משמעותי עם עולם ערכי ברור ומרומם.

בחורי העוטף בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
בחורי העוטף בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
בחורי העוטף בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
בחורי העוטף בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
בחורי העוטף בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
בחורי העוטף בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
בחורי העוטף בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)

