תיעוד מחיסולו של המחבל אבו ד'ר מחמדי - צילום: דו"צ תיעוד מחיסולו של המחבל אבו ד'ר מחמדי | צילום: צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:28 תיעוד מחיסולו של המחבל אבו ד'ר מחמדי ( צילום: דו"צ )

גל החיסולים במסגרת מבצע שאגת הארי נמשך, ולפני זמן קצר (חמישי) צה"ל מעדכן כי תקף ביום שלישי האחרון בלבנון וחיסל את המחבל אבו ד'ר מחמדי, מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, כמו כן חוסל הסגן שלו.