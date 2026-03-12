גל החיסולים במסגרת מבצע שאגת הארי נמשך, ולפני זמן קצר (חמישי) צה"ל מעדכן כי תקף ביום שלישי האחרון בלבנון וחיסל את המחבל אבו ד'ר מחמדי, מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, כמו כן חוסל הסגן שלו.
מחמדי היווה גורם מרכזי בתיאום הצבאי בין ארגון הטרור חיזבאללה למשטר הטרור האיראני, תוך שהיה גורם מקשר ומתווך בין חיזבאללה לבכירים איראניים.
כמו כן, מחמדי היה גורם מרכזי בבניין הכוח הצבאי של ארגון הטרור חיזבאללה בתחום הטילאות, ופעל לשיקומו לאחר מבצע "חיצי הצפון".
נוסף על כך, מחמדי היה מוקד ידע בעל השפעה בנושא אמצעי הלחימה האסטרטגיים של ארגון הטרור חיזבאללה, תוך שהוביל את תהליכי זרוע הטילאות בארגון והכווין שיגורי טילים לעבר מדינת ישראל במסגרת מבצע "חיצי הצפון" ומבצע "שאגת הארי".
מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
