צפו בתיעוד מהחיסול

המפקד הבכיר של איראן וסגנו שפעלו ביחידת הטילים חוסלו בלבנון בידי צה"ל

צה"ל עדכן לפני זמן קצר, כי בתקיפה ביום שלישי האחרון בלבנון, חוסלו מפקד מטעם משמרות המהפכה וסגנו שפעלו ביחידת הטילים של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון | תיעוד החיסול (חדושת מלחמה)

תיעוד מחיסולו של המחבל אבו ד'ר מחמדי
תיעוד מחיסולו של המחבל אבו ד'ר מחמדי| צילום: צילום: דו"צ
תיעוד מחיסולו של המחבל אבו ד'ר מחמדי (צילום: דו"צ)

גל החיסולים במסגרת מבצע שאגת הארי נמשך, ולפני זמן קצר (חמישי) צה"ל מעדכן כי תקף ביום שלישי האחרון בלבנון וחיסל את המחבל אבו ד'ר מחמדי, מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של ארגון הטרור בביירות, כמו כן חוסל הסגן שלו.

מחמדי היווה גורם מרכזי בתיאום הצבאי בין ארגון הטרור חיזבאללה למשטר הטרור האיראני, תוך שהיה גורם מקשר ומתווך בין חיזבאללה לבכירים איראניים.

כמו כן, מחמדי היה גורם מרכזי בבניין הכוח הצבאי של ארגון הטרור חיזבאללה בתחום הטילאות, ופעל לשיקומו לאחר מבצע "חיצי הצפון".

נוסף על כך, מחמדי היה מוקד ידע בעל השפעה בנושא אמצעי הלחימה האסטרטגיים של ארגון הטרור חיזבאללה, תוך שהוביל את תהליכי זרוע הטילאות בארגון והכווין שיגורי טילים לעבר מדינת ישראל במסגרת מבצע "חיצי הצפון" ומבצע "".

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

1
ברור ששלחו ללבנון מפקדים מאיראן כדי שחיזבאללה תתחיל להצטרף למלחמה. דחפו אותם על כורחם. בעזרת השם נחסל את כולם!
דני

