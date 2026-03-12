חבר הקבינט המדיני בטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, פרסם לפני זמן קצר (חמישי) עשר הערות על השלב הנוכחי במבצע שאגת הארי.

1. חיזבאללה ספג מכה קשה בחיצי הצפון אבל לא הוכרע.

2. יכולות הירי והנזק שלו היום הן פחותות משמעותית ממצבו ערב המלחמה ולמעשה, החזרנו אותו 20 שנה לאחור, מצבא טרור לארגון גרילה.

3. ידענו את זה כשחתמנו על הפסקת האש שהיתה נכונה לשעתה, הן בשל איומי ממשל ביידן בהחלטת מועצת ביטחון נגדנו ואמברגו נשק והן בשל אילוצים מבצעיים ומשאביים - ניווט שנדרש תמיד באיזון בין זירות הלחימה השונות. ידענו שנחזור להילחם בו כדי להכריע אותו, ונערכנו לכך, אבל בעיתוי שנוח לנו מול זירות הלחימה השונות בדגש על עזה.

4. הוכח שהסדרים מדיניים לא מפרקים ארגוני טרור ושאי אפשר לבנות על אף כח זר שיעשה עבורנו את העבודה. אין "מיקור חוץ" למיגור טרור.

5. הוכח גם שאכיפה נחושה ורציפה לא מספיקה. חופש הפעולה והסיכול שהיה לנו בשנה האחרונה בלבנון הוא התקדמות גדולה וחשובה ממדיניות ההכלה והקונספציה של עשרים השנים שקדמו למלחמה, אבל הוא לא מונע התעצמות לחלוטין ולא מסיר איומים, כך שאי אפשר להסתפק בו.

6. מה שנכון מול חיזבאללה בצפון נכון לא פחות מול חמאס בדרום. אף אחד לא יפרק אותו עבורנו וחופש פעולה לסיכול מרחוק לא נותן מענה לאורך זמן. נהיה חייבים להשמיד אותו בעצמנו בזמן קרוב. כפי שזה נכון בלבנון ובעזה- זה נכון ביהודה ושומרון, לצד תנופת ההתיישבות אין מנוס מטיפול שורש עמוק מאוד במחוללי הטרור.

7. לצה"ל יש תכניות מוכנות להכרעת חיזבאללה ולא נוכל לסיים את המערכה הנוכחית מבלי לממש אותן ולהסיר את האיום מעל תושבי הצפון ומדינת ישראל. השאלה היא העיתוי והדירוג בין הזירות השונות. אנחנו על זה וננהל את זה לפי האינטרסים שלנו והתכניות של צה"ל.

8. נפילת המשטר באיראן תקל מאוד על מלאכת המיגור הן של חיזבאללה והן של חמאס. בלי צינור ההזנה והתמיכה האיראנית ארגוני הטרור הללו יהפכו לזנב לטאה שממשיך לזוז קצת גם לאחר ניתוקו מגוף הלטאה עקב פעילות עצבית ואפשר יהיה למגר אותם במחירים יותר נמוכים. לכן לעת עתה, גם לשם ביטחון תושבי הצפון והדרום, חשוב לשמור על מיקוד בזירה האיראנית. צה"ל יודע כמובן לתת מענה מקביל בהתקפה ובהגנה בצפון והוא ימשיך בכך. אנו נדרשים לאורך רוח ונחישות.

9. ניצחון כולל במערכה יביא בעזרת השם לארכיטקטורה אזורית חדשה של בריתות והסכמי שלום מפתיעים שבמרכזם מדינת ישראל כמעצמה אזורית ועולמית. אולם גם לאחר מכן, וכנראה עד ביאת המשיח והגאולה השלמה, לא נגיע אל המנוחה והנחלה ויהיו סביבנו אויבים שיבקשו להשמיד אותנו. נצטרך להמשיך בתהליכי בניין כח והתעצמות - ערכית, צבאית, כלכלית ומדינית - כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו בעזרת השם.

10. פוליטיקאים וגנרלים בתפקיד ובדימוס שניהלו כאן לאורך כל המלחמה קמפיין מופקר להפסקתה ולכניעה לאויבים בכל הגזרות, ומי שמשתחווים לאורך שנים לאליל ה"הסדרים המדיניים", ה"רגל המדינית המסיימת" ו"אסטרטגיית היציאה" - שישבו בבקשה בשקט ויחסכו מאיתנו את הצביעות בביקורת והפליאה שלהם על הירי של חיזבאללה. אנחנו מתקנים בשנתיים וחצי האחרונות עשרות שנים של קונספציות ותפיסות ביטחוניות ומדיניות תבוסתניות. זה לוקח זמן ודורש השקעה ומאמץ, אבל ברוך השם ובעזרתו, ובזכות גבורת הלוחמים והמפקדים ואיתנות רוח העם, זה מתקדם לא רע. אנחנו משנים את המזרח התיכון ובעזרת השם ננצח.

"ולסיום", כתב השר סמוטריץ': "כחבר קבינט השולח את לוחמי צה"ל לחרף נפשם מול האוייב בכלל הזירות המורכבות אני רוצה להצדיע לחיילי צה"ל בסדיר, בקבע ובמילואים ולבני משפחותיהם. עם ישראל מעריץ אתכם על מסירותכם אליה אנו נחשפים שוב ושוב.התגייסותכם במהלך כל המלחמה נותנת לנו כוחות ומחזקת את העם".