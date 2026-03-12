כיכר השבת
נשק גרעיני - אאוט? ישראל תקפה הלילה אתר משמעותי מאוד באיראן

דובר צה״ל מעדכן לפני זמן קצר, כי חיל האוויר הישראלי תקף אתר מרכזי נוסף של משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות לנשק גרעיני | "האתר קידם יכולות קריטיות עבור המשטר", נמסר (חדשות ביטחון)

כחלק מגלי התקיפות שהושלמו בימים האחרונים בטהרן, במסגרת , הותקף מתקן גרעיני משמעותי.

חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ״ן אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית, אתר ׳טלקאן׳, ששימש את המשטר לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני.

האתר שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים במסגרת פרויקט "אמאד", התוכנית החשאית לפיתוח נשק גרעיני בשנות ה-2000.

יצוין, כי במהלך מבצע ׳עם כלביא׳, צה״ל פעל באופן שיטתי נגד מוקדי הידע והתשתיות שקידמו את תחום הנשק הגרעיני האיראני, במטרה להסיר איום קיומי מתהווה על מדינת ישראל. על אף הפגיעה הקשה בתוכנית, משטר הטרור האיראני לא זנח את תוכניתו והמשיך לפתח ולקדם את היכולות הנדרשות עבור נשק גרעיני. במסגרת כך, צה"ל זיהה כי המשטר החל לאחרונה בשיקום האתר, זאת לאחר שהותקף באוקטובר 2024.

"התקיפה מהווה נדבך נוסף במאמץ המתמשך לשלול מהמשטר את מרכיבי הליבה הנדרשים להשגת נשק גרעיני. התקיפה היא חלק מרצף הפעולות שבוצעו במהלך מבצע ׳עם כלביא׳, שמטרתן פגיעה עמוקה ומתמשכת ביסודות תוכנית הגרעין של משטר הטרור האיראני", נמסר מדובר צה"ל..

2
ביבי גם מכר לנו פעם קודמת שאין אטום באירן, מה שונה עכשיו? ביבי המלך זה העיקר
ילי
1
גם אם יש ישמידו לאירן את כל אתרי הגרעין לצערנו בסופו של דבר יהיה להם בדרך שהוא או מצפון קוריאה או מרוסיה או מסין או מכוחות עצמם שהתעצנו פי כמה ממה שהם עכשיו אירן תיהיה המעצמה הערבית החזקה בעולם ותעקוף את הודו פקיסטן אינדונזיה וכל מדינות האיסלאם הסוני והשיעי ימים ושנים יגידו מצפים לגאולת עולמים והכל
עם ישראל

