"מעמד של שומר חינם"

הפוסק נשאל: קופת הצדקה בבית מלאה, מה עושים עם הכסף? זו התשובה

הגאון רבי בן ציון מוצפי נשאל באשר לקופות צדקה הנשארות בבית זמן רב ללא שאיש מגיע לאסוף את הכסף והשיב כי לבעל הבית יש את הזכות להעביר את הכסף למי שיחפוץ | התשובה המלאה (חרדים)

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, נשאל אתמול (שלישי) באשר לקופות הצדקה המונחות בבית, מלאות במטבעות אך איש לא בא לאסוף את הכסף.

בשאלה שהופנתה לרב נכתב: "יש לנו בבית קופות צדקה של מוסדות שונים, ואנחנו פונים אליהם שישלחו גובה לקחת והם לא מגיעים, מה עושים?".

הגרב"צ מוצפי פתח את תשובתו וכתב: "קופות צדקה שונות הנמצאות בבתים ועבר זמן רב ולא מגיעים הגובים לקחתם, יש לבעל הבית מעמד של שומר חינם ואינו חייב באחריותם, וגם יכול לתתם להיכן שיחפוץ".

הרב הוסיף: "תופעה רחבת היקף, ונפוצה מאוד בזמנינו זה, בדור של חולשה ותפנוקים, ובבתים ובמקומות רבים בעיקר בבתי הכנסת הקופות מלאות מטבעות שונות, ויד הכל ממשמשת בהן, ואין דורש ואין מבקש.

"לכן כתבו רבים וטובים שלבעל הבית או לגבאי בית הכנסת הרשות בידו לעשות בכספים אלו כל צרכי צדקה הבאים לידו. ועל כל זה אם אבדו או נלקחו שלא ברשות אינו חייב באחריותן, כי דינו כשומר חינם".

בסיום התשובה, הפוסק הפנה את השואל לרשימת מקורות: "ועיין בדברי שו"ת מהרי"א הלוי [ח"ב סימן מ"ט], שו"ת אבני נזר [חיו"ד סימן רצ"ג], ושו"ת מאמר מרדכי איטינגא [סימן ט"ו], שו"ת בית יצחק לעמברג [או"ח סימן כ"א], ושו"ת מהרש"ם [ח"ד סימנים ק"ז וקמ"ז] ועוד. כיוון שלא קיבל עליו אחריות, והוי כאומר הרי זו ולא הרי עלי. וכפי שהעלה להלכה בשו"ת ציץ אליעזר [חלק ט"ז סימן כ"ט].".

